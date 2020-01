Die Chinesen kommen!

Der 10. Sparkassencup für Nachwuchsvolleyballer, durchgeführt von der FFG Feldkirch Volley, bringt am kommenden Wochenende (18. + 19.1.2020) 16 Teams aus sechs Nationen nach Feldkirch.

Bei den Burschen ist wohl die Sensation zu vermelden. Die Auswahl aus Peking/China ist auf Europatour uns macht Stopp in Feldkirch. Alle sind gespannt, was die fernöstlichen Gäste so „drauf“ haben. Mit dem Nachwuchs von Baden-Württemberg und den Italienern aus Modena bekommen sie ordentliche Konkurrenz. Aus Vorarlberger Sicht ist sicher interessant, ob der amtierende Landesmeister Wolfurt vor allem gegen die Appenzeller mithalten kann.