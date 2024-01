Die bunte Welt der Farben

Bei Farben Morscher findet man Farben, soweit das Auge reicht. Vom Profi bis zum DIY-Fan - alle sind herzlich willkommen.

Malermeister:innen, Holzverehrer:innen, Gartenfreund:innen, Lackschwärmer:innen und viele mehr kommen hier auf ihre Kosten. Farben, Lacke und Spachtelmaterial warten nur darauf, Wände und Decken zu zieren.

20 Standorte in Ă–sterreich

2022 jährte sich die Gründung von Farben Morscher bereits zum 60. Mal. Herbert Morscher eröffnete 1962 das Farbengeschäft als „Ein-Mann-Betrieb“ in Weiler. Nach seinem Tod übernahm sein Sohn Jürgen Morscher das Unternehmen, das zwischenzeitlich auf 20 Filialen in ganz Österreich mit insgesamt 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gewachsen ist. In Vorarlberg finden sich 7 Filialen, eine davon ist in der Maria-Theresien-Straße 44 in Lustenau. Hier werden Kundinnen und Kunden vom Verkaufsteam rund um Filialleiter Dominik Häfele fachkundig beraten. In den Wintermonaten herrscht aufgrund der niedrigen Temperaturen eine ruhigere Phase, doch mit dem Einzug des Frühlings bis hin zum Herbst nimmt das Geschäft deutlich Fahrt auf. In dieser Zeit, wenn Hausfassaden und Holzkonstruktionen frische Farbanstriche erhalten, geht es mitunter auch mal rund.

Qualität und fachkundige Beratung

Gewerbetreibende bilden den größten Teil der Kundenlandschaft, wobei auch der Privatkundensektor - gerade in ländlichen Gebieten - sehr hoch ist. Ganz schön bunt ist das Angebot des Farbenfachgeschäfts. Farben Morscher bietet ein umfassendes Sortiment für Mal-, Tischler- oder Lackierarbeiten an – sowohl Materialien, als auch Maschinen, Werkzeug und Zubehör. Das Unternehmen arbeitet mit namhaften Marken und Lieferanten zusammen. Hierbei stehen Qualität, Funktionalität und Nachhaltigkeit im Fokus. Mit der Eigenmarke „famo“ bietet das Fachgeschäft eine qualitative, aber meist günstigere Alternative an. So finden alle Kundinnen und Kunden das passende Produkt für ihr Projekt. „Gerade in Lustenau wird im privaten Bereich noch richtig viel selbst gemacht. Wer beim Malen oder Handwerken aktiv wird, weiß unser Wissen zu schätzen“, verrät Filialleiter Dominik Häfele der seit 13 Jahren im Unternehmen ist und seit vier Jahren die Lustenauer Filiale leitet. Wichtig im Arbeitsalltag ist dem gelernten Maler vor allem auch das gute Arbeitsklima und der familiäre Umgang im Unternehmen.

Wie finde ich den passenden Farbton?

Die farbliche Gestaltung der Wohnräume ist oft nicht so einfach wie es scheint. Für einen einzelnen Raum reicht mitunter eine Farbkarte, in der der gewünschte Farbton ausgesucht werden kann. Braucht es jedoch ein Farbkonzept, bietet Farben Morscher nach Vereinbarung auch gerne eine Beratung vor Ort an, um maßgeschneiderte Lösungen zu erarbeiten. Die perfekte Farbnuance zeigt sich immer im realen Raum, wobei der Lichteinfall, künstliche Lichtquellen und bereits vorhandene Farben berücksichtigt werden können. Abschließend wird die Qualität der Farbe je nach Bedarf bestimmt und vom Fachpersonal an der Mischmaschine individuell gemischt, bevor die Farbe dann nach dem Anstrich die Räume in neuem Glanz erstrahlen lässt.

Factbox

Farben Morscher

Maria-Theresien-StraĂźe 44

6890 Lustenau

Tel: 05577 / 85360

E-Mail: lustenau@farbenmorscher.at

Ă–ffnungszeiten: