Die Bürgermusik Hohenems hat sich prächtig entwickelt

Ein positives Resümee zog die Bürgermusik bei der Jahreshauptversammlung.

Von gelungen Auftritten war in der Hauptversammlung die Rede. Rundum zufrieden war Karl-Heinz König mit dem Ablauf im vergangenen Jahr, wofür er den Musikantinnen und Musikanten seinen Dank aussprach. Der Vorsitzende kann stolz auf gelungene Veranstaltungen sein, Neuland zu betreten habe sich gelohnt, die Finanzen seien solide. Die ohnehin erfolgreiche Jugendarbeit wurde ausgebaut, wofür auch kräftig investiert wurde. Einen besonderen Dank richtete Pfarrer Thomas Heilbrunn an die Mitglieder der Bürgermusik, die mit ihren Auftritten stets einen feierlichen Rahmen zu den kirchlichen Festen bieten und überreichte als Dankeschön eine Marschtrommel, die von den Pfarren St. Karl und St. Konrad gestiftet wurden.

Dementsprechend entspannt blickte Schriftführer Stefan Klien auf das Vorjahr. Die Höhepunkte waren der Ball in der Radlerhalle, Funkensonntag im Schwefel, Frühjahrsbazar, Erstkommunion, Tag der Blasmusik, Fronleichnam, das gute Abschneiden beim Blasmusikwettbewerb sowie das Sommerfest, der Auftritt bei der Dornbirner Messe und beim Mohren Brau-Silvester. Nicht zu vergessen, das Cäcilienkonzert. Mit einem Ausflug in die Wachau gingen die Mitglieder der Bürgermusik in die verdiente Sommerpause. Mit insgesamt 22 Auftritten ist die Bürgermusik sehr aktiv.