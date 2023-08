Die Bücherei Haselstauden öffnet wieder!

Neue Koordinatorin vom Büchereiverbund Karin Müller übernimmt die Leitung.

Dornbirn. Am 31. März 2023 verließ der letzte Besucher die Bücherei Haselstauden – dann war Schluss. Da keine Nachfolge für die Leitung gefunden werden konnte, musste Dornbirns älteste Stadtteilbücherei ihre Tore schließen und funktionierte seitdem nur noch eingeschränkt als Schulbibliothek. (die VN berichteten)

Neue Leiterin

Drei Jahrzehnte lang war die Bücherei Haselstauden ehrenamtlich geführt worden – für den zeitintensiven und verantwortungsvollen Job der Leitung wünschte man sich ein Anstellungsverhältnis. Nach Gesprächen mit den Verantwortlichen der Stadt Dornbirn wurde dem ehrenamtlichen Team der Bücherei Haselstauden eine Lösung in Aussicht gestellt. Diese kommt jetzt in Form von Karin Müller, die seit 1. August in der Stadtbibliothek Dornbirn als Koordinatorin vom Büchereiverbund angestellt ist. Zu ihren Aufgaben zählt neben der Betreuung der Verbundbibliotheken auch die Leitung der Bücherei Haselstauden.

Karin Müller hat als Jugendliche in der Bücherei Hatlerdorf ihre Büchereilaufbahn gestartet. Als junge Mama half sie in der Bücherei Wallenmahd mit, die sie anschließend zehn Jahre leitete. Im Jahr 2020 übernahm Karin Müller in Hard die hauptamtliche Leitung der Bücherei am Dorfbach. „Nun darf ich wieder in den Dornbirner Büchereien arbeiten – das freut mich sehr. Mein Ziel ist es den Verbundbüchereien mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und dem Stadtteil Haselstauden wieder seine Bücherei zur Verfügung zu stellen“, so Karin Müller.

Feierliche Eröffnungswoche

Der neue Anlauf für die Bücherei Haselstauden wird vom 4. bis 8. September 2023 mit einer Wiedereröffnungswoche gefeiert. „Wir können es kaum erwarten, unsere treuen Besucher und Besucherinnen sowie viele neue Gesichter in der Bücherei Haselstauden willkommen zu heißen. Gemeinsam wollen wir eine inspirierende und bereichernde Zeit erleben“, sagt Karin Müller. Zusammen mit dem ganzen Team freut sie sich auf viele Lesebegeisterte, die in den Regalen stöbern und sich die neuesten Bücher, Spiele und viele andere Medien ausleihen. „Denn was gibt es Schöneres als Kinder, die mit leuchtenden Augen mit ihren Bücherschätzen nach Hause hüpfen oder Erwachsene, die sich nicht entscheiden können, welches Buch sie zuerst lesen sollen?“, so Karin Müller. Ein Gewinnspiel und ein kleiner Flohmarkt gehören zu den Highlights in der Wiedereröffnungswoche.