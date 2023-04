„Die Bücher lass ich da, die Erinnerungen nehme ich mit“

Nach 32 Jahren als Leiterin der Stadtbibliothek Dornbirn geht Ulrike Unterthurner in Pension.

Dornbirn. Am Freitag hatte Ulrike Unterthurner ihren letzten Arbeitstag – zukünftig wird sie als Besucherin in die Stadtbibliothek Dornbirn kommen. Ganze Generationen hat sie in den letzten drei Jahrzehnten auf ihrem Weg zur Lesefreude begleitet und war für die Bibliotheksbesucher eine Art Institution. Für Ulrike Unterthurner ist es ein Abschied mit Wehmut: „Es war einfach mein Traumjob. Aber ich werde heuer 64 und irgendwann ist es Zeit, zu gehen.“ Das „Gehen“ ist im Fall von Ulrike Unterthurner übrigens wortwörtlich zu nehmen – sie packt Rucksack, Zelt und Schlafsack und macht sich auf eine 2.000 Kilometer lange Wanderung. „Ich mache die Grande Randonnée 34 und gehe auf dem Zöllnerpfad vom Mont Saint Michel bis nach Saint Nazaire“, verrät Ulrike Unterthurner. Für den berühmten Fernwanderweg durch die Bretagne hat sie rund dreieinhalb Monate eingeplant und möchte damit auch räumlich Abstand gewinnen vom aktiven Berufsleben.

Innovativ und mutig

Auch als sie vor 32 Jahren die Entscheidung getroffen hat, die Leitung der Stadtbücherei in Dornbirn zu übernehmen, war Ulrike Unterthurner weit weg – nämlich auf Weltreise in Australien. Die studierte Historikerin war nach mehreren Jahren als Assistentin an der Uni Innsbruck auf der Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen. Eher zufällig erfuhr sie, dass für die neue Stadtbücherei in Dornbirn eine Leitung gesucht wurde. „Als ich mit April 1991 zur Leiterin bestellt wurde, waren die Umbauarbeiten in der Stiegervilla noch voll am Laufen. Im November haben wir dann die neue Bücherei eröffnet“, erinnert sich Ulrike Unterthurner. Mit an Bord war Guntram Frick, der vor fünf Jahren die Leitung der AK-Bibliothek Bludenz übernommen hat. „Wir waren ein tolles Team und haben die Menschen von Anfang an in den Mittelpunkt gestellt. Ich wollte immer eine freundliche Bibliothek mit echtem Service, wo man den Leuten wohlwollend begegnet“, so Ulrike Unterthurner. Neben ihren beiden Kindern Max und Antonia – heute 28 und 24 Jahre alt – hat sie ihre ganze Leidenschaft in die Bibliothek gesteckt. „Auch meine Kinder haben die Bibliothek geliebt und wurden echte Bücherei-Kinder“, so Ulrike Unterthurner.

Mehrere Schritte voraus

Schon bald wurden außer Büchern auch Filme, Musik und Zeitschriften zum Verleih angeboten, erste Veranstaltungen wurden durchgeführt und die Stadtbücherei wurde immer mehr zum Treffpunkt. Ulrike Unterthurner konnte sich stets für neue Ideen begeistern und holte viele Innovationen nach Dornbirn. „Wir waren immer mindestens einen Schritt voraus und haben noch vor Wien mit EDV gearbeitet. Auch mit der Gründung des Dornbirner Bücherei-Verbunds 1995 haben wir eine Vorreiterrolle übernommen“, erinnert sich Ulrike Unterthurner. Sie suchte ständig den Austausch mit den Menschen und holte sich überall Inspirationen. So fand auch die Vorarlberger Umweltwoche auf Initiative von Ingrid Benedikt ihren Ursprung in der Stadtbücherei Dornbirn. Der Erfolg spiegelte sich in den Zahlen – die Dornbirner Bibliothek war bei der Auslastung und den Entlehnungen immer absoluter Spitzenreiter im österreichischen Bücherei-Ranking.

Neue Stadtbibliothek

Irgendwann wurde die Stiegervilla zu klein und so fiel 2014 der Beschluss für einen Neubau. Im März 2018 erfolgte der Spatenstich und am 28. Jänner 2020 wurde die neue Stadtbibliothek Dornbirn offiziell eröffnet. Der markante Neubau um 6,4 Millionen Euro wurde von der Dornbirner Sparkasse anlässlich ihres 150-jährigen Jubiläums finanziert. Zusammen mit ihrem engagierten Team konnte Ulrike Unterthurner auch hier zahlreiche Innovationen umsetzen. „Was mich wirklich freut, ist, dass die vielen Konzepte und Überlegungen gefruchtet haben und die verschiedenen Bereiche in der neuen Bibliothek so genutzt werden, wie wir uns das ausgedacht haben“, resümiert Ulrike Unterthurner. Vor allem sei es gelungen, die wichtige Rolle der Bücherei als niederschwellige Bildungseinrichtung in der öffentlichen Wahrnehmung zu verankern.

Bibliothek in guten Händen