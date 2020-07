Die Blumenfrauen der Pfarre Bruder Klaus

Das Dekorationsteam im Schoren begeistert mit seinem Kirchenschmuck.

Dornbirn. „Was für ein schöner Anblick!“ Das denken sich nicht nur die Kirchenbesucher jeden Sonntag beim Gottesdienstbesuch in der Pfarrkirche Bruder Klaus, auch das Blumenschmuckteam, das mit seinen kunstvollen Arrangements für so viel Begeisterung sorgt, erfreut sich oft selbst daran. „Mir geht immer noch das Herz auf, wenn mir eine Dekoration besonders toll gelingt“, erklärt Paula Thurnher, die zusammen mit Sabine Längle bereits seit über 30 Jahren zur Gruppe gehört. Mit den weiteren Mitgliedern Hildegard Schwendinger, Maria Kröss, Theresia Winder, Gerti Sepp und Gertrud Baumgartner bilden sie das „kreative Blumengespann“, das für seine ehrenamtliche Arbeit von allen Seiten viel Lob und Anerkennung erhält. „Das ist – natürlich neben der Leidenschaft fürs Dekorieren – auch die schönste Motivation für unser Engagement“, so Sabine Längle.