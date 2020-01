Die Blume Margaritha verzauberte Publikum

Das Puppentheater Hard lud zum neuen Stück in die Kammgarn.

Hard. Einen magischen Nachmittag erlebten kleine und große Besucher vergangenes Wochenende an zwei Spieltagen in der Kammgarn in Hard. „Margaritha zaubert“ heißt das neue Stück des Puppentheaters Hard und der Name war auch Programm. Die Neuauflage des Märchens „Die Blume der kleinen Ida“ von Hans Christian Andersen verzauberte das Publikum in ganzer Hinsicht. Regisseurin Iris Biatel-Lerbscher gelang ein wunderbares Theaterstück, das die Vergänglichkeit des Lebens auf heitere und kindgerechte Art darstellte. Musikalisch umrahmt wurde das Puppentheater mit Kompositionen von Elke Schuch und Alex Sutter.