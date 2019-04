Die blühende Landwirtschaft vor den Toren Gisingens

Landwirte aus dem Litschi-Gebiet sprechen über Hingabe, Schwierigkeiten und Pläne.

FELDKIRCH-GISINGEN Zusammenhalt, Leidenschaft und wirtschaftliches Verständnis sind drei Eckpfeiler der Landwirtschaft. Ein gutes Beispiel dafür sind die Landwirte aus dem Litschi-Gebiet in Gisingen. Alle sieben Höfe bieten eine Direktvermarktung an. Von Milchkühen, Mastkälber und Legehennen über Rheintaler Gemüse, Ziegen, Schafe, Schweine sowie Biogasanlagen: Die Vielfalt wird deutlich. Fünf davon haben auch ihr Wohnhaus auf deren Anlage. „Ähnlich wie bei jedem Selbstständigen steht und fällt der Betrieb, je nachdem wie sehr man dahintersteht“, erklärt Judith Heeb, Ziegenbäuerin. Die zusätzlichen Risiken haben die Landwirte mit ihrem lebendigen Inventar und Umwelteinflüsse.

„Am Bauernhof wachst du mit“

Am Bauernhof entwickle man ein ganz anderes Verständnis zum Produkt. Man lebe mit dem Kreislauf der Natur und müsse trotz Wettereinwirkungen das Beste darau machen. „Am Hof ist es nicht klinisch sauber“, erklären die Landwirte. Für die Bevölkerung sei dies nicht immer nachvollziehbar. Die Landwirtekämpfen auch mit dem Problem, dass viele Außenstehenden ohne fachlichen Grundverständnis mit erhobenem Zeigefinger versuchen ihre Meinungen aufzudrücken. „Auch die schnell Verändernden Rahmenbedingungen (z.B. politisch) sind Schwierigkeiten der Landwirtschaft“, meint Manfred Nägele. Auch weggeworfener Abfall stellen ein Problem dar: „Sie kommen über die Ernte des Grases in das Futter der Tiere – dies kann zu extremen Schmerzen führen“, führt Nägele aus. Der technische Wandel hat die Landwirtschaft die letzten Jahrzehnte stark beeinflusst: So sind heuer automatische Melkmaschinen oder GPS gesteuerte Traktoren im Einsatz.