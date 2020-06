Die Bludenzer Stadtstühle auf Wanderschaft

Bludenz. Wer hat sie noch nicht gesehen, die orangen Bludenzer Stadtstühle! Seit 10. Juni stehen sie in der Bludenzer Innenstadt der Öffentlichkeit zur freien Nutzung zur Verfügung.

„Nimm mich mit auf Wanderschaft und zeig mir deinen Lieblingsort!“ Dieser Aufforderung sind bereits in den ersten Tagen der Aktion „stadt.stühle“ viele Passanten gefolgt und haben die flexiblen Stadtstühle an den unterschiedlichsten Orten in der Bludenzer Innenstadt aufgestellt und als konsumfreie Verweilmöglichkeiten genutzt.