Die Bludenzer Gastgärten laden zum Genießen ein

Im Frühling lädt die Bludenzer Innenstadt ein, neue Lieblingsplätze zu entdecken. Ob zum Einkaufen oder Genießen – die Fachgeschäfte und Gastronomiebetriebe locken mit ihrem vielfältigen Angebot und Urlaubsflair in den Gastgärten.

Besondere Gastronomie, Cafés sowie Feinkost- und Bioläden bieten hochwertiges für den Gaumen. Auch die Eisdielen sind ideale Ziele für einen sonntäglichen Ausflug mit der Familie. Montags, mittwochs und samstags sind außerdem Markttage in Bludenz und an den Ständen sind unter anderem frisches Obst und Gemüse zu finden.

Denn beim dritten Gewinnspiel zum Muttertag haben Kundinnen ab Mittwoch 05. Mai die Chance, ihren Einkaufswert in Form von Einkaufsgutscheine zurückzugewinnen. Die für die Teilnahme erforderlichen Glückskarten sind in den rund 15 am Gewinnspiel beteiligten Betrieben der Wirtschaftsgemeinschaft Bludenz erhältlich.