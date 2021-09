Die Bludenzer Alpe Albona

Bludenz. Auf knapp 1.900 Metern liegt die Alpe Albona bei Langen am Arlberg. Was viele nicht wissen, die in den Sommermonaten bewirtschafteten Alphütten sind Teil der im Besitz befindlichen Alp-Nutzflächen der Stadt Bludenz.

Um zur Alpe Albona zu gelangen, sollte man gut zu Fuß sein. Denn der Aufstieg von Langen, Rautz oder St. Christoph erfordert Trittsicherheit und ein wenig Kondition. Der Fußmarsch lohnt sich jedoch, denn das Sommer-Domizil von Familie Riedmann ist ein wahres Naturjuwel. Schon seit mehr als einem Jahrzehnt bewirtschaftet die Älpler-Familie jeden Sommer die Alpe Albona und versorgt dort nicht nur die Tiere sondern auch vorbeikommende Wandersleute.