Die Bibel hören, lesen, leben

Pfarre Nenzing organisiert mit dem Katholischen Bildungswerk Impulsabende

Start ist am Mittwoch, 20. März, um 19.30 Uhr, weitere Abende sind am 27. März, sowie am 3. und 10. April geplant. Am ersten Impulsabend steht „Jesus, der Jude“ im Mittelpunkt: Seine familiäre Herkunft, die damalige politische Lage sowie die darauf reagierenden religiösen Hoffnungen in Israel.

Motto des zweiten Abends sind „Jesu Worte und Taten“ – dabei werden nicht nur die Botschaften dahinter beleuchtet, sondern auch was deren Botschaft für das Leben der Christen heutzutage bedeutet. Am dritten Abend wird „Jesu am Weg nach Golgota – die letzten Tage in Jerusalem“ in den Mittelpunkt gerückt. Der vierte Abend steht schließlich unter dem Titel „Jesus – der Christus“. Referent ist der Theologe Simon Gribli. Seine Leidenschaft gilt den biblischen Sprachen und der Musik. Er ist Referent für Glaubensbildung und Verantwortlicher für Wege erwachsenen Glaubens in der Diözese Feldkirch. Wer am Kurs teilnehmen möchte, sollte sich beeilen: Anmeldungen sind bis zum 15. März bei Ferdinand Mayer (E. ferdinand.mayer@vz1.at, T. 0664/3580204) oder über das Pfarrbüro Nenzing (T. 05525/62243) möglich.