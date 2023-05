Die besten Restaurants in Götzis - Gastro-Szene am Kummenberg

In der Marktgemeinde Götzis hat sich eine hervorragende und bunte Gastro-Szene etabliert.

Von Steak über "Käsknöpfle" und Schnitzel bis hin zu Pizza und Döner. Diese Lokale sind in Götzis besonders beliebt.

Höchste Bewertungen

Das sind die Lokale mit den meisten und höchsten Bewertungen in der Kummenberggemeinde.

El Dorado Steakhouse

Im Herzen von Götzis, am Garnmarkt 13, erwartet Sie das El Dorado Steakhouse. Mit einer beeindruckenden Bewertung von 4,8 von 5 Sternen bei 445 Bewertungen auf Google ist das Restaurant bekannt für seine köstlichen Steaks, freundlichen Service und gemütliches Ambiente. Hier können Gäste sowohl vor Ort speisen als auch Gerichte zum Mitnehmen bestellen. Das Steakhouse bietet allerdings keinen Lieferdienst an.

©Google

Speisen und Getränke: Die Speisekarte im El Dorado ist übersichtlich und einfach gestaltet, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Fleischgerichten. Das Steakhouse bietet eine Vielzahl an Steaks, die auf Wunsch genau nach Ihrem Geschmack zubereitet werden. Die Gäste können sich auch auf hausgemachte Vorspeisen, wie Brot und Aufstriche, sowie auf eine Auswahl an Beilagen wie Grillgemüse und Maiskolben freuen. Glutenfreie Optionen sind ebenfalls verfügbar und werden sorgfältig berücksichtigt.

Was die Gäste lieben: Besucher des El Dorado Steakhouse schätzen besonders das freundliche und zuvorkommende Personal, die schnelle Zubereitung der Gerichte und die Qualität der Speisen. Die Steaks werden oft als fantastisch und geschmacklich hervorragend beschrieben. Das gemütliche und moderne Ambiente trägt ebenfalls zum positiven Eindruck bei. Ein besonderes Highlight ist das Rinderfilet auf dem heißen Stein, das von vielen Gästen empfohlen wird.

Kritikpunkte: Trotz der hohen Zufriedenheit der Gäste gibt es auch einige kleine Kritikpunkte. Einige Besucher bemängeln wackelnde Tische, die auf Probleme mit den Tischgestellen zurückzuführen sind. Hier besteht Verbesserungsbedarf. Zudem kann es aufgrund der Beliebtheit des Restaurants recht laut werden. Dennoch überwiegen die positiven Aspekte des El Dorado Steakhouse bei Weitem.

Fazit: Das El Dorado Steakhouse in Götzis ist eine Top-Adresse für alle Steakliebhaber. Mit seinem freundlichen Personal, hervorragenden Steaks und gemütlichen Ambiente bietet das Restaurant ein rundum gelungenes Erlebnis. Reservierungen sind empfehlenswert, da das Restaurant gut besucht ist. Parkplätze finden Sie kostenlos in der Tiefgarage am Garnmarkt.

Restaurant Milwaukee - Ein kulinarisches Erlebnis in Götzis

Das Restaurant Milwaukee überzeugt seine Gäste durch eine hervorragende Küche und freundlichen Service. Das Lokal bietet sowohl Speisen vor Ort als auch zum Mitnehmen an, Lieferdienst wird allerdings nicht angeboten. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,7 Sternen auf Google bei 581 Rezensionen ist das Restaurant ein echter Geheimtipp.

©Google

Das Essen: Das Restaurant Milwaukee ist bekannt für seine deftige Hausmannskost und große Portionen. Zu den empfohlenen Gerichten zählen das Cordon Bleu Pariser Art mit Pommes und Preiselbeeren, Schlachtplatte für 2 Personen, Eis Palatschinken und Cordon Bleu mit Röstitaler. Gäste loben auch die hausgemachten Pommes und Saucen, die das kulinarische Erlebnis abrunden.

Was die Leute lieben: Die Gäste schätzen vor allem die freundliche und zuvorkommende Bedienung, das saubere Ambiente und das geschmackvolle Essen. Das Restaurant ist auch für Rollstuhlfahrer gut zugänglich, was es noch attraktiver macht. Viele Gäste empfinden das Preis-Leistungs-Verhältnis als angemessen und freuen sich über die großen Portionen. Der Biergarten im Sommer ist ebenfalls ein Pluspunkt.

Was die Leute kritisieren: Einige Gäste haben jedoch auch Kritikpunkte geäußert. Ein Besucher erwähnte, dass das Steakfleisch für seinen Geschmack etwas zäh war, aber bei mehr als 500 Rezensionen kann das schon mal vorkommen.

Fazit: Das Restaurant Milwaukee ist ein hervorragendes Lokal, das durch seine leckere Küche, freundlichen Service und gemütliches Ambiente punktet. Gelegentliche Schwächen im Essen und bei den Öffnungszeiten können den Gesamteindruck jedoch etwas trüben. Trotzdem lohnt sich ein Besuch im Milwaukee, um sich selbst von den vielen positiven Aspekten zu überzeugen.

Bann Thai: Authentische Thailändische Küche in Götzis

Willkommen im Bann Thai, einem gemütlichen und schicken Restaurant in der Hauptstraße 32, 6840 Götzis, das sich auf authentische thailändische Küche spezialisiert hat. Mit freundlichem Personal und einer angenehmen Atmosphäre bietet das Restaurant eine köstliche Auswahl an Gerichten, die sowohl zum Verzehr vor Ort als auch zur Abholung angeboten werden. Leider gibt es keinen Lieferservice.

©Google

Köstliche Speisen: Bann Thai serviert eine Auswahl an thailändischen Gerichten, darunter Pad Krapao, Pad Thai und Massaman Curry, sowie vegetarische Optionen. Die Speisekarte bietet zehn verschiedene Hauptgerichte, die alle authentisch und schmackhaft sind. Es gibt jedoch derzeit weder Rind-, Pilz-, Fisch- noch Meeresfrüchtegerichte, was einige Gäste vermissen mögen.

Was die Leute lieben: Gäste loben die großzügigen Portionen, den ausgezeichneten Geschmack und die frische Zubereitung der Gerichte. Viele schätzen auch das freundliche und aufmerksame Personal sowie das ansprechende Ambiente mit thailändischem Flair. Die Preise werden als angemessen empfunden, und das Restaurant bietet auch günstige Mittagsmenüs mit Vorspeise, Salat, Hauptgericht und Dessert an. Und was auf der Speisekarte natürlich nicht fehlen darf: "Fried Rice" und eine "Tom Yum"-Suppe mit Hühnchen, Garnellen oder Schweinefleisch.

Was die Leute nicht lieben: Einige Gäste äußern Kritik am Fehlen einer bebilderten Speisekarte, die die Auswahl der Gerichte erleichtern würde. Andere bemängeln die eingeschränkte Auswahl an Gerichten, insbesondere das Fehlen von Rind-, Pilz-, Fisch- und Meeresfrüchtegerichten. Ein Gast hat eine negative Erfahrung mit einem überteuerten vegetarischen Gericht gemacht, aber das Restaurant hat darauf geantwortet und betont, dass sie bestrebt sind, immer eine gute Qualität zu liefern und auf Kundenbeschwerden einzugehen.

Fazit: Bann Thai bietet authentische thailändische Küche in einem angenehmen Ambiente und hat viele zufriedene Gäste. Trotz einiger Kritikpunkte, wie dem Fehlen einer bebilderten Speisekarte und einer begrenzten Auswahl an Gerichten, ist das Restaurant bei vielen Gästen beliebt. Die freundlichen Mitarbeiter, das ansprechende Ambiente und das schmackhafte Essen sorgen dafür, dass viele Gäste immer wieder gerne hierher zurückkehren.

Hubers am Garnmarkt: Ein kulinarischer Hotspot in Götzis

Hubers am Garnmarkt zeichent sich durch seinen hervorragenden Service und köstliche Gerichte auszeichnet. Mit einer beeindruckenden Bewertung von 4,6 von 5 Sternen bei Google und insgesamt 776 Bewertungen, ist dieses Lokal auch kein Geheimtipp mehr für jeden Feinschmecker.

©Google

Köstliche Speisen und Getränke: Hubers am Garnmarkt bietet eine vielfältige Speisekarte, die jeden Gaumen erfreut. Die Gäste schwärmen von Gerichten wie Leberknödelsuppe, Backhendlsalat und der gefüllten Paprika für Vegetarier. Egal, ob zum Mittagessen oder Abendessen, hier wird jeder fündig. Für Bierliebhaber gibt es zudem das begehrte Mohren Bier vom Fass.

Was die Gäste lieben: Die Besucher sind begeistert von der Qualität und der stilvollen Präsentation der Speisen. Das freundliche und aufmerksame Personal sorgt dafür, dass sich jeder willkommen und wohl fühlt. Viele Gäste loben das tolle Ambiente und die schöne Atmosphäre des Restaurants. Die Preise gelten als angemessen und die Portionen als großzügig, was ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis garantiert.

Kritikpunkte: Obwohl die meisten Gäste mit ihrem Besuch bei Hubers am Garnmarkt sehr zufrieden sind, gibt es aber auch Kritik. Einige Besucher bemängeln, dass man in Stoßzeiten etwas Geduld mitbringen sollte, da der Service dann etwas länger dauern kann. Aber für ein gutes Essen nimmt man das sicher auch gerne in Kauf.

Fazit: Hubers am Garnmarkt ist ein kulinarisches Highlight in Götzis und ein Restaurant, das man unbedingt besuchen sollte. Die köstlichen Speisen, das freundliche Personal und das ansprechende Ambiente überzeugen auf ganzer Linie. Trotz kleiner Kritikpunkte überwiegen die positiven Erfahrungen, sodass ein Besuch bei Hubers am Garnmarkt uneingeschränkt empfohlen werden kann.

Gasthaus Zum Schützen - Ein kulinarisches Erlebnis in Götzis

In der Montfortstraße 75 liegt das charmante Gasthaus Zum Schützen. Mit einer hervorragenden Bewertung von 4,7 von 5 Sternen auf Google und 98 Bewertungen ist dieses Gasthaus ein echter Geheimtipp für Einheimische und Touristen gleichermaßen. Das Gasthaus bietet Speisen vor Ort und zum Mitnehmen an.

©Google

Das Essen: Im Gasthaus Zum Schützen erwartet die Gäste eine bodenständige, gutbürgerliche Küche auf hohem Niveau. Hier werden frische, hausgemachte Spezialitäten mit viel Liebe zum Detail zubereitet. Die Speisekarte bietet eine gute Auswahl an regionalen und saisonalen Gerichten, darunter Klassiker wie Cordon Bleu und Steak, aber auch vegane Optionen.

Das Lieben die Gäste: Die Gäste des Gasthauses Zum Schützen sind besonders begeistert von der Qualität des Essens und des Services. Einige Besucher schwärmen von den ausgezeichneten Kaiserschmarrn mit Heidelbeeren und dem freundlichen Service. Die gemütliche Atmosphäre, der urige Charme und der schöne Biergarten tragen ebenfalls zum positiven Erlebnis bei. Zudem wird die gute Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die Verwendung von regionalen Zutaten gelobt. Viele Gäste freuen sich über die unkomplizierte, entspannte Atmosphäre und die Gastfreundschaft, die im Gasthaus Zum Schützen gelebt wird.

Das mögen die Gäste nicht so sehr: Obwohl das Gasthaus Zum Schützen bei den meisten Gästen sehr gut ankommt, gibt es dennoch einen kleinen Kritikpunkt: Ein Gast erwähnt, dass ihm trotz eines fast leeren Lokals ein unangenehmer Stehtisch zugewiesen wurde. Dies scheint jedoch eine Ausnahme zu sein, da die meisten Gäste sowohl vom Ambiente als auch vom Service begeistert sind.

Fazit: Das Gasthaus Zum Schützen in Götzis ist ein kulinarisches Highlight, das seinen Gästen eine ausgezeichnete Küche, freundlichen Service und eine gemütliche Atmosphäre bietet. Ein Besuch in diesem urigen Gasthaus ist nicht nur für diejenigen empfehlenswert, die traditionelle Gerichte schätzen, sondern auch für alle, die eine entspannte, einladende Umgebung und erstklassiges Essen genießen möchten.

Kebap Haus Bedo's

Im Herzen von Götzis, in der Dr.-Alfons-Heinzle-Straße 46, befindet sich das Kebap Haus Bedo's. Mit 4,5 von 5 Sternen auf Google bei 360 Rezensionen hat sich das Kebap Haus Bedo's als beliebter Treffpunkt für Döner-Liebhaber etabliert. Hier können Gäste sowohl vor Ort speisen als auch Speisen zum Mitnehmen oder liefern lassen.

©Kebap Haus Bedo's

Welche Speisen werden serviert: Das Kebap Haus Bedo's ist bekannt für seine knusprigen, saftigen und großen Döner. Neben dem klassischen Döner bietet das Restaurant auch eine Vielzahl anderer Gerichte wie Familienpizza und verschiedene vegetarische Optionen an.

©Doğa yürüyüşü Ali Kılınç

Was die Gäste lieben: Die Gäste loben die hervorragende Qualität der Speisen und den hohen Standard, der seit Jahren konstant gehalten wird. Die Kunden schwärmen von den saftigsten Dönern, die sie je gegessen haben, und bezeichnen das Kebap Haus Bedo's als "eindeutig die Nummer 1" im Ländle. Der schnelle Lieferservice wird ebenfalls geschätzt, so berichtet ein Kunde von einer Lieferzeit von nur 9 Minuten.

Was die Gäste nicht so sehr lieben: Ein Kunde beschreibt den Döner als durchschnittlich und merkt an, dass man bei einem Besuch im Kebap Haus Bedo's nichts falsch machen kann. Es gibt jedoch keine weiteren negativen Kritikpunkte in den Rezensionen.