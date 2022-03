Die besten Memes zur Smith-Ohrfeige bei den Oscars

Auf Social Media kann man den Ohrfeigen-Videos und -Fotos kaum mehr ausweichen. Jetzt reagiert das Netz.

Bei den 94. Oscars sorgte ein Watschen-Eklat für Aufregung. Will Smith springt auf die Bühne und gibt Moderator Chris Rock eine Ohrfeige. Der Auslöser dafür war ein Witz, eine ganz schlechte Punchline, über die Frau von Will Smith. Der Moderator scherzte über den Haarverlust von Smiths Frau Jada. Die Frau leidet allerdings an einer Autoimmunerkrankung, weshalb wohl kaum jemand den Witz lustig fand.