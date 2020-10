Die besten Leichtathleten kommen von der SMS Hohenems Markt

Goldmedaille für die Schülerinnen in der Grafenstadt für den Gesamtsieg im Bodensee Schulcup in Balgach

Das ausgezeichnete Team der SMS Hohenems Markt mit Betreuerin Jutta Jank holte sich 2019 den Sieg in der Leichtathletik beim internationalen Bodensee-Schulcup in Balgach.

Statt einer großen Ehrung in der Dornbirner Inatura wurden Schülerinnen von der SMS Hohenems Markt für ihre erbrachten starken Leistungen in ihrem Zuhause in der Grafenstadt gewürdigt und geehrt. Vor einem Jahr hat die Mannschaft um Trainerin Jutta Jank den Bodensee Schulcup in der Schweiz den Bewerb in der Leichtathletik klar für sich entschieden. Die Auszeichnung haben nun Bildungsdirektion Vorarlberg Leiter Mag. Andreas Kappaurer, Conny Berchtold und Christoph Neyer vom Land Vorarlberg übernommen. Mit dabei war auch SMS Hohenems Markt Direktorin Renate Moosmann.