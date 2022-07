Die besten Kicker kommen von der Mittelschule Altach

Die Schüler aus dem Rheindorf siegten in der Kleinfeld-Fußballmeisterschaft.

ALTACH. Sechzehn Mannschaften, davon je sieben Teams aus den Bezirken Feldkirch und Bludenz plus zwei Vertreter aus dem Raum Bregenz beteiligten sich im Vorarlberger Schulsport an der diesjährigen Kleinfeldmeisterschaft im Fußball. Der Finaltag ging vor einer tollen Zuschauerkulisse auf dem Sportplatz Frastanz Untere Au vor Kurzem über die Bühne. Die Mittelschule Altach holt sich den Landesmeistertitel. Die Rheindörfler setzten sich vor den Schulen von Bludenz und Nenzing durch. Landtagsabgeordneter Harald Witwer und Sparkasse Feldkirch Marketing-Mitarbeiterin Hanna Engljähringer übergaben den Siegerpokal und die Goldmedaillen an den neuen Champion Mittelschule Altach. In der siegreichen Mannschaft standen mit Ömer Erkan, Levin Ender, Elijah Ender, Clemens Rüf, Lins Moosbrugger, Sanjo Lengauer, Erik Muxel, Ben Schwärzler, Matteo Sivinski, Adrian Bösch, Andreas Gross und Mathis Ngwat Mahop einige junge Talente, wo in den kommenden Jahren in die Fussstapfen ihres Vaters treten wollen.VN-TK