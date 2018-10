Die beste Schlachtpartie 2018 in Vorarlberg

Mehr als 3.000 Stimmen wurden bei der Wahl "Vorarlbergs beste Schlachtpartie" abgegeben. Auf Platz landet das Gasthaus "Sternen" in Hard.

Wo gibt es die beste Schlachtpartie in Vorarlberg? Das wollten wir gemeinsam mit essen.vol.at von unseren Lesern wissen. Insgesamt wurden mehr als 3.000 Stimmen abgegeben. Auf Platz 1 wählten die Leser und Leserinnen das Gasthaus “Sternen” in Hard. Wir gratulieren recht herzlich und auch allen anderen Gastronomen, denn eines ist sicher: In Vorarlbergs Gasthäusern gibt’s auf jeden Fall die besten Schlachtpartien.