Die Bergfeen – Neues Kinderbuch zu historischen Kinderlebenswelten

In der Kinderbuchreihe der Montafoner Museen ist der dritte von der Ethnologin Edith Hessenberger verantwortete Band zur Geschichte von Hüttenwirtskindern in der Zwischenkriegszeit erschienen.

Beruhend auf einer wahren Begebenheit wird das Aufwachsen von zwei Mädchen auf einer Schutzhütte in der Silvretta thematisiert. Bei der Buchpräsentation schilderte eine Zeitzeugin ihre Erinnerungen an ihre Kindheit auf der Saarbrücker Hütte. Edith Hessenberger als Autorin, Gabriele Plattner als Illustratorin und Sabrina Fleisch als Grafikerin verantworten den Band, der in der Reihe „Historische Kinderlebenswelten“ des Heimatschutzvereins Montafon erschienen ist.