Die Benefiz-Eishockey-Cracks sind zurück

Der Endspurt für die Vorbereitungen für das 6. Eishockey-Benefizspiel Spital gegen Polizei läuft.

Dornbirn. Die Küche der Polizeiinspektion in Dornbirn droht aus allen Nähten zu platzen. 600 Preise – vom Skateboard, Feuerlöscher bis zu Stoff-Teddybären stapeln sich in den Räumlichkeiten der Sankt Martin Straße. Eifrig werden die Preise vom Organisations-Team rund um Krankenpfleger Ulli Bachmeier sortiert. Bereits zum sechsten Mal organisiert er gemeinsam mit einem Team bestehend aus acht Personen das bereits legendäre „Eishockey-Benefizspiel Spital gegen Polizei“. Und sieht man den Damen und Herren bei den Vorbereitungen zu, wird schnell klar: „Auf dem Spielfeld mag man Gegner sein, abseits davon ist man ein eingespieltes Team“.

Apropos knacken. Das Team vom Spital Dornbirn – wie immer gecoacht von OA Dr. Richard Schnetzer und Birgit Sohm, Leiterin der Anästhesieambulanz – möchte 2020 unbedingt wieder einmal siegen, nachdem man vor zwei Jahren eine ordentliche „Polizei-Klatsche in Höhe von 7:1“ einstecken musste. Dass aber vor allem der Spaß im Vordergrund steht, wird auch angesichts einer neuen Regelung klar: „Es dürfen dieses Jahr lediglich komplette Eishockey-Anfänger auf das Eis“, betont Bachmeier. Für beste Unterhaltung dürfte damit wieder gesorgt sein.

Die Besucher dürfen sich außerdem auf ganz besondere Preise freuen. Bei der Tombola warten Übernachtungsgutscheine im Säntisparkthotel oder im Südtirol, Flugreisen, Hubschrauberflüge etc. Urlaubsreif dürfte auch Ulrich Bachmeier nach dem Event sein. Allein für die Vorbereitungen für die Benefizveranstaltung hat er seit Oktober rund 600 Stunden Freizeit investiert. „Der Aufwand wird sich auch dieses Mal lohnen, spätestens wenn wir wieder die glücklichen Gesichter der Eltern und Kinder sehen“, so der engagierte Organisator, der sich am 21. März wieder auf zahlreiche Besucher freut, die dieses besondere Projekt unterstützen.