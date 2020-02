Die Baseball-Saison kann beginnen

Die Dornbirn Indians blicken positiv in die Zukunft.

2019 war das sportlich erfolgreichste Jahr in der Geschichte der Dornbirn Indians. Österreichischer Staatsmeister und Sieger im Federations Cup (3. höchste Stufe im Europa Cup). Zudem wurde der Verein vor einigen Tagen zum zweiten Mal in Folge vom ABF (Austrian Baseball Federation) zum Verein des Jahres gekürt.

2020 werden sieben Baseball Mannschaften – fünf Nachwuchsmannschaften (U8, U10, U13, U14 und U16) und zwei Erwachsenen Mannschaften (die erste Mannschaft spielt in der Baseball League Austria und die 2.Mannschaft in der 2.Bundesliga West) am Spielbetrieb teilnehmen. Zudem wird die erste Mannschaft, im Juni beim CEB Cup in der Nähe von Paris teilnehmen. Die Gegner kommen aus den besten Baseball Nationen Europas. Sportlich wohl eine noch nie dagewesene Herausforderung für die Indians.