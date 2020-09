Die Ballett- und Modern Jazzdance Schule Monika startet in die neue Saison

Der Tanz war die erste Ausdrucksmöglichkeit des Menschen, bevor der Mensch sprechen konnte, hat er mit Hilfe von Tanzbewegungen kommuniziert. Tanz steckt also in jedem Menschen.

In der Ballett- und Modern Jazzdance Schule Monika werden die Teilnehmer*innen nach den neuesten tänzerischen und pädagogischen Methoden unterrichtet. Körper- und altersgerecht gestaltet Prof. Monika Mayer-Pavlidis den Unterricht. Dabei wird die spezifische Tanztechnik des entsprechenden Stiles (Ballett, Modern Jazzdance, Zeitgenössischer Tanz) erlernt und die Tänzer*innen in ihrer künstlerischen Ausdrucksmöglichkeit gefördert. Im Vordergrund steht die Entwicklung des Einzelnen in seiner Persönlichkeit, so wie die Förderung der sozialen Kompetenz. Tanz ist auch ein Koordinationstraining welches die Konzentration und Aufnahmekapazität der Menschen erhöht. Ideal für Schüler*Innen jeden Alters und Erwachsene.