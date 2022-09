Die Analyse des Wallner-Interviews

Die Analyse zum großen "Vorarlberg Live"-Interview von Landeshauptmann Markus Wallner - Mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann

"Ich bin wieder da"

Für VN-Chefredakteur Gerold Riedmann zeigt sich, dass sich Wallner als Konstante in Vorarlberg beweisen will. “Ich glaube, das Gefühl, das erzeugt werden sollte, das ist: Ich bin wieder da, und das in alter Kraft und Frische””, analysiert der aus Kopenhagen zugeschaltete Riedmann im Anschluss an das Gespräch. Aus Wallners Sicht hätte sich nie die Frage gestellt, ob er ins Landhaus zurückkehrt. “Hätte man ihn gefragt, dann wäre er durchgängig geblieben. Es ist tatsächlich gesundheitlichen Themen geschuldet, dass diese Auszeit zu nehmen war”, sagt Riedmann.