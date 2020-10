Die Amtsträger wollen die Zusammenarbeit in der Region stärken

Bludenz. Rund 45 BürgermeisterInnen und deren StellvertreterInnen folgten der Einladung in den Stadtsaal und traten am Dienstag, 27. Oktober, offiziellen ihren Dienst an.

Begrüßt wurden die Anwesenden Amtsträger vom neuen Bludenzer Stadtoberhaupt Simon Tschann.

Corona bedingt fand die Angelobung der BürgermeisterInnen und der StellvetreterInnen des Bezirk Bludenz in diesem Jahr im Stadtsaal statt. Mit genügend Sicherheitsabstand gelobte Bezirkshauptmann Dr. Harald Dreher die anwesenden Amtsträger an.

Mit einem Blick auf die derzeit herrschende, herausfordernde Lage eröffnete Bürgermeister Simon Tschann die Angelobung im Stadtsaal. Er bedankte sich bei allen und versicherte ihnen abschließend Zusammenhalt über die Gemeindegrenzen hinweg. „Die Gemeinschaft in der Region zu stärken ist mir ein besonderes Anliegen und ich werde, wann immer ich kann, euch die Hand zur Zusammenarbeit reichen“, versicherte Tschann abschließend.