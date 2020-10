Vortrag am 6. Oktober: Die ältesten Ansichten der Stadt Bludenz

Bludenz. Aus der Zeit bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts sind neun verschiedene Ansichten der Stadt Bludenz überliefert.

Ein Kupferstich, eine Zeichnung und zwei Gemälde entstanden in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, ein Gemälde im Jahr 1685 und zwei kolorierte Zeichnungen um die Mitte des 18. Jahrhunderts.

Im Vortrag werden die einzelnen Ansichten samt ihren Produzenten vorgestellt und in den historischen Kontext eingebettet. Sie bieten in vielen Details mitunter überraschende Einblicke in die frühere Wahrnehmung der Stadt und ihres Umfelds.