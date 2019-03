Die Abwesenheit des Glücks

Am Freitag, dem 22. März 2019, um 20.00 Uhr in der bugo Bücherei Göfis .

Am Ende ist es Glück, wenn man Liebe empfindet für all jene Dinge, die man erlebt hat. Wenn man zugleich geliebt wird und die Last des Lebens dadurch gut tragen kann. Zunächst können Sternenkindeltern nur sich selbst tragen und lieben, denn ihr Umfeld hat jenes Kind, um das es geht, nie kennengelernt. Philipp Lingg und Rainer Juriatti teilen ihre Kompositionen und Worte mit all jenen, die in „Glück und Zufriedenheit“ mehr als eine Vokabel sehen.