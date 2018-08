Die 70. Herbstmesse Dornbirn wird eröffnet

Die Herbstmesse Dornbirn öffnet am heutigen Mittwoch zum 70. Mal ihre Tore. Zum Jubiläum ist die Eröffnungsfeier heuer öffentlich, den Schwerpunkt legt man heuer auf die Robotik.

Die Messe öffnet ihre Tore

Zum runden Jubiläum laden die Messe Dornbirn und myRobotcenter heuer zur Sonderschau “Zukunft schon heute” in die Halle 9, die sich in ein Robotikzentrum voller Neuheiten und mit Auftritten visionärer Speaker verwandelt. Daneben locken auch heuer wieder die beliebte Modenschau, die sich heuer als Zeitreise entpuppt, sowie die Sparten Haus und Handwerk, Wohnen und Einrichten, Mode und Schönheit, Ernährung und Genuss, Rat und Gesundheit sowie Haushalt und Küche. Insgesamt präsentieren an die 500 Aussteller ihr Angebot.