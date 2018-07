Die 6 größten Sommersünden für die Augen

Während im Urlaub der Fokus vor allem auf dem Schutz der Haut liegt, wird ein Organ besonders gerne vergessen: Die Augen. Um sich vor der gefährlichen UV-Strahlung zu schützen, braucht es jedoch mehr, als bloß eine handelsübliche Sonnenbrille.

Obwohl die Tränenflüssigkeit unserer Augen salzhaltig ist, reagieren die Augen oft mit Brennen, da das Meerwasser eine höhere Konzentration an Salz hat. Herunterrinnende Sonnencremereste, die sich mit dem Salz vermischen, tun ein Übriges. Man sollte dann nicht an den Augen reiben, das reizt sie noch mehr und kann für zusätzliche Verunreinigungen sorgen. Oft hilft es auch, mit Blinzelübungen den normalen Tränenfluss anzuregen. Mit Schwimmbrille lassen sich diese Probleme besser vermeiden.

Wer den ganzen Tag eine Sonnenbrille trägt, ist versucht diese zum Beispiel bei Rastpausen im Schatten abzusetzen. Das problematische dabei: Das UV-Licht schadet den Augen nicht nur in der direkten Sonne. Auch unter Bäumen oder Sonnenschirmen geraten schädliche Strahlen an die Augen. Zudem schützt die Brille nicht nur vor Licht, denn der Wind ist ein zusätzlicher Reizfaktor. In der Hitze empfindet man ihn als angenehm, doch das von der Sonne belastete Auge ist durch trockenen Wind oder Zug zusätzlich gestresst. Ebenfalls ein Faktor: Das Auge gewöhnt sich an die Lichtverhältnisse hinter der Sonnenbrille. Setzt man sie ab, muss es sich an die neue Lage erst anpassen.