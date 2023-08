Die 13. Lochauer Nacht der Musik

Die zum 13. Mal durchgeführte Lochauer Nacht der Musik haben sich auch dieses Jahr wieder zahlreiche Nachtschwärmer*innen und Feierlustige aus Lochau und Umgebung nicht entgehen lassen.

Elf Gastronomiebetriebe – vom Bodenseeufer bis hinauf zum Pfänder – beteiligten sich an diesem großartigen Event. Live-Bands unterschiedlichster Musikrichtungen spielten auf, sodass für jeden Geschmack etwas dabei war. So waren beispielsweise Tschako & Fräulein Jäger im Gasthof Wellenhof, Wolfgang Frank in der Sun Downer Bar Dolce Vita Eis in Lochau Süd oder die Band Xiberg Power im Gasthaus Pfänder Alp vertreten. Neben heißen Beats und kühlen Drinks war auch das kulinarische Angebot so abwechslungsreich wie der Sound: Von Falafel über Bratwurst oder Pizza bis zu Kässpätzle wurde für jeden Geschmack etwas geboten.