Rallye für Oldtimer und Youngtimer startet am 4. Mai um 16 Uhr in der Fußgängerzone von Friedrichshafen.

Die Route führt an drei Tagen rund um den Bodensee und das Allgäu.

Ein besonderes Highlight haben sich die Organisatoren für all jene einfallen lassen, die bei der BODENSEE KLASSIK in Friedrichshafen vor Ort dabei sein wollen: Sternekoch Anthony Sarpong wird mit zwei Airstream Foodtrucks von Donnerstag bis Sonntag auf dem Buchhhornplatz in Friedrichshafen stehen und mit seinem 13-köpfigen Team die Zuschauer versorgen.