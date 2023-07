Die 10 besten Brunchrestaurants in Vorarlberg

Starten Sie Ihren Tag gern später, am besten mit Freunden? Dann haben wir gleich zehn Tipps für Sie: Von traditionellen österreichischen Frühstücken bis hin zu internationalen Spezialitäten bieten diese Restaurants Brunch-Vielfalt für jeden Geschmack.

Zur Übersichtlichkeit finden Sie hier eine Karte mit allen Restaurants. Details und alles Wissenswerte zu den Lokalen folgen weiter unten.

self all Open preferences.

Ammenegger Stuba

Kulinarischer Genuss und atemberaubende Aussichten

Wer träumt nicht davon, sein Essen mit Blick auf eine malerische Landschaft zu genießen? Die Ammenegger Stuba in Dornbirn macht diesen Traum wahr. Wie ein Adlerhorst thront das idyllische Gasthaus über dem Rheintal und bietet einen Ausblick, der das Herz eines jeden Bergliebhabers höher schlagen lässt. Und wenn das Wetter mitspielt, kann man das Panorama auf der einladenden Sonnenterrasse genießen. Ein Ort zum Verweilen und Genießen, der das Landleben in seiner schönsten Form zelebriert.

Das Angebot

Ob Sie sich nach einem ausgiebigen Frühstück sehnen oder sich einen reichhaltigen Brunch gönnen möchten: Die Ammenegger Stuba hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Aber Vorsicht, bei der Vielfalt an hausgemachten Köstlichkeiten kann man schon mal den Überblick verlieren! Von traditionellen österreichischen Gerichten wie Wiener Schnitzel und Käsknöpfle bis hin zu exotischen Bowls aus aller Welt - diese breite Auswahl lässt jedes Gourmetherz höher schlagen. Und wem das noch nicht genug ist, der darf sich auf saftige Steaks und unwiderstehliche Desserts freuen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Apfelstrudel, der auf der Zunge zergeht, oder mit Palatschinken, die mit Früchten gefüllt und mit Vanilleeis und Schokoladensauce serviert werden?

Lage & Ambiente

Die Ammenegger Stuba befindet sich in wirklich malerischer Lage in Dornbirn. Hier oben, hoch über dem Rheintal, schweift der Blick über die österreichischen Alpen und die Schweizer Berge. Das Ambiente ist rustikal und gemütlich, viel Holz und eine warme Atmosphäre laden zum Verweilen und Genießen ein. Sie können es sich auf der großzügigen Terrasse gemütlich machen und die Aussicht genießen oder sich in die gemütlichen Gasträume zurückziehen und sich wie zu Hause fühlen. Und wenn es um Sauberkeit geht, lassen die blitzsauberen Toiletten keinen Raum für Kritik.

Fazit

Was uns gereizt hat: Die Ammenegger Stuba ist bekannt für ihre unvergleichliche Aussicht und die Vielfalt der Speisen, die jeden Feinschmecker anspricht. Das Gefühl, hoch über dem Rheintal zu speisen und dabei den Blick über die österreichischen Alpen und die Schweizer Berge schweifen zu lassen, ist einfach unwiderstehlich.

Wovon wir überrascht waren: Wir waren begeistert von der beeindruckenden Auswahl an hausgemachten Köstlichkeiten und exotischen Bowls. Das absolute Highlight waren aber die Mohnschupfnudeln, eine süße Köstlichkeit, die an Omas Küche erinnert und ein perfektes kulinarisches Erlebnis garantiert.

Wofür wir wiederkommen: Der Hauptgrund, aus dem wir immer wieder kommen, ist definitiv die Herzlichkeit des Ortes. Zwischen dem rustikalen Ambiente und der atemberaubenden Aussicht fühlen wir uns wie zu Hause. Die einladende Terrasse ist der perfekte Ort, um das Panorama zu genießen.

Unsere Empfehlung: Das Besondere an der Ammenegger Stuba ist die Kombination von fantastischer Aussicht und exquisitem Essen. Wir empfehlen Ihnen, einen Platz auf der Terrasse zu reservieren und bei einer der verführerischen Bowls den Blick in die malerische Landschaft zu genießen. Probieren Sie auch das Wiener Schnitzel - knusprig paniert und innen butterweich, eine Hommage an die österreichische Küche. Und wer danach noch Platz für ein Dessert hat, sollte sich die Mohnschupfnudeln nicht entgehen lassen. Diese süße Köstlichkeit, die an Omas Küche erinnert, rundet das kulinarische Erlebnis perfekt ab.

Ammenegger Stuba

Gemütliches Gasthaus mit herrlichem Ausblick und leckerem Essen

Preis: €€

Café 21

Ein kulinarischer Schatz mit vielfältigem Angebot und stilvollem Ambiente in Dornbirn

Hut ab vor dem Café 21 in Dornbirn, einer kulinarischen Schatzkammer, in der Gaumenfreuden auf Sie warten. Als Teil der Zeitgenuss-Gastronomiegruppe beweist das ausgezeichnete Café, dass Qualität und Vielfalt Hand in Hand gehen können. Ob Sie Lust auf ein köstliches Frühstück haben oder Ihren Gaumen mit einer Auswahl an Sushi, Tapas, Antipasti und Salaten verwöhnen möchten: Das Café 21 ist Ihr kompetenter Begleiter in die Welt des Genusses.

Das Angebot

Sie sind Kaffeeliebhaber? Dann sind Sie hier genau richtig! Denn die Baristas im Café 21 sind wahre Meister ihres Fachs. Sie bereiten den Kaffee aus der hauseigenen Rösterei HANDLE Kaffeewerk so zu, dass er sein volles Aroma entfalten kann. Doch das ist erst der Anfang. Sushi-Variationen, die Sie zweifellos beeindrucken werden, italienische, französische und spanische Antipasti, die Sie auf eine Geschmacksreise durch Europa mitnehmen, sowie Salate und Suppen, die einfach fantastisch schmecken, runden das Angebot ab. Natürlich dürfen auch exotische Getränke nicht fehlen: Von Gin über Whiskey bis hin zu Cocktails - hier bleiben keine Wünsche offen.

Lage & Ambiente

Und wo lassen sich kulinarische Köstlichkeiten besser genießen als in einem stilvoll eingerichteten Ambiente? Mit seinem modernen Interieur und dem gemütlichen Außenbereich, der an warmen Tagen zum Verweilen einlädt, setzt das Café 21 neue Maßstäbe in Sachen Genuss. Im Herzen von Dornbirn gelegen, versprüht es einen ganz besonderen Charme.

Fazit

Was uns gereizt hat: Die Vielfalt und Qualität des Angebots im Café 21 hat uns magisch angezogen. Von Sushi, Tapas und Antipasti bis hin zu erlesenen Kaffeesorten aus der hauseigenen Rösterei ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Wovon wir überrascht waren: Wir waren beeindruckt von den Meisterleistungen der Baristas, die den Geschmack der hauseigenen Kaffeesorten voll zur Geltung bringen. Das zusätzliche Angebot an exotischen Getränken, von Gin über Whisky bis hin zu Cocktails, war ein unerwarteter Genuss.

Wofür wir wiederkommen: Das stilvolle Ambiente und der gemütliche Außenbereich machen das Café 21 zu einem Ort, den wir gerne wieder besuchen würden. Der schnelle Service und das offene Ohr für die Gäste waren ein weiterer Grund, wiederzukommen.

Unsere Empfehlung: Das Frühstück im Café 21 hat uns restlos überzeugt: Ob süß oder herzhaft - hier findet jeder genau das, was er sucht. Freundliches Personal, das immer ein offenes Ohr für die Gäste und ein Händchen für flotten Service hat, machen das Gesamterlebnis perfekt. Kein Wunder also, dass wir das Café 21 als eines der besten Brunchrestaurants in Vorarlberg empfehlen.

Café 21 in Dornbirn

Vielfältige Auswahl an exquisitem Frühstück für ein einzigartiges Genusserlebnis

Preis: €€

Café Konditorei Schallert

Authentisches Genusserlebnis in Vorarlberg begeistert mit familiärer Atmosphäre und regionalen Köstlichkeiten

Guten Morgen! Heute ist ein guter Tag für einen Besuch im Café Schallert, einem wahren Stern am Vorarlberger Gastronomie-Himmel. Gemütlichkeit ist nicht nur ein Wort, in der Hauptstraße 1 in Höchst wird sie gelebt. Sie werden sich über die familiäre Atmosphäre freuen. Hier wird Wert auf Qualität, Regionalität und Saisonalität gelegt - alles Faktoren, die zu einem authentischen und nachhaltigen Genusserlebnis beitragen.

Das Angebot

Egal, ob Sie nach einer ausgiebigen Radtour am Altrhein oder nach einem Einkaufsbummel in der Schweiz eine Stärkung suchen, im Café Schallert finden Sie genau das Richtige! Beginnen Sie den Tag mit einem frischen Glas Prosecco und einem erstklassigen Frühstücksangebot. Mittags locken kulinarische Highlights wie gebratene Hähnchenbrust oder Rotbarschfilet. Als Desserts warten hausgemachtes Eis, verführerische Kuchen und feinste Schokoladentrüffel. Und wer kann schon einem Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster und Vanilleeis widerstehen?

Lage & Ambiente

Das Café Schallert liegt nicht nur günstig, nämlich an der Grenze zur Schweiz, sondern verfügt auch über eine einladende Terrasse - perfekt für ein Stück Kuchen oder ein cremiges Eis in der Sonne. Das Ambiente hat ein charmantes Flair, das uns an die gute alte Zeit erinnert, und wird gekonnt mit einem modernen Touch verbunden. Parkplätze gibt es direkt vor der Tür und vielleicht schaffen Sie es ja sogar, ein paar Runden auf dem angrenzenden Radweg zu radeln, um das leckere Eis ohne Reue genießen zu können.

Fazit

Was uns gereizt hat: Das Café Konditorei Schallert lockt mit dem Versprechen von Qualität, Regionalität und Saisonalität. Ob man ein erfrischendes Glas Prosecco, ein erstklassiges Frühstück oder einfach nur ein Stück hausgemachten Kuchen genießen möchte: Das Café bietet immer genau das Richtige.

Wovon wir überrascht waren: Die Lage des Cafés, direkt an der Grenze zur Schweiz und in der Nähe eines Fahrradweges, hat uns positiv überrascht. Die Kombination des charmanten Flairs der guten alten Zeit mit einem modernen Touch war ein weiterer unerwarteter Pluspunkt.

Wofür wir wiederkommen: Das freundliche Personal und die hohe Qualität der Speisen sind die Hauptgründe, warum wir das Café Schallert gerne wieder besuchen. Auch die Aussicht auf einen leckeren Bananensplit wird uns sicher wiederkommen lassen.

Unsere Empfehlung: Zum Schluss möchten wir Ihnen noch einen kleinen Tipp aus unserer Redaktion geben: Probieren Sie unbedingt den gemischten Salat mit Hähnchenbruststreifen - er wird Ihnen schmecken! Wenn Sie es lieber süß mögen, empfehlen wir Ihnen den leckeren Bananensplit. Die Kombination aus freundlichem Personal und hoher Qualität der Speisen macht das Café Schallert zu einem unserer Lieblingsorte - nicht nur für einen gemütlichen Brunch.

Café Konditorei Schallert

Gemütliches Brunchrestaurant mit erstklassiger Kuchenauswahl

Preis: €€

Canapé Coffee

Ein gemütliches Kleinod mit unwiderstehlichem Duft und einem ultimativen Bruncherlebnis

Versteckt am Garnmarkt in Götzis lockt das Canapé Coffee mit seinem bescheidenen Charme und dem unwiderstehlichen Duft von frisch gebrühtem Kaffee. In diesem gemütlichen Kleinod spielt die Wohnzimmeratmosphäre die erste Geige und man fühlt sich, als wäre man bei guten Freunden zu Besuch. Gleichzeitig besticht es durch seine Modernität und den effizienten, freundlichen Service.

Das Angebot

Das Canapé Coffee punktet mit einer umfangreichen Speisekarte, auf der Bagels und Burger nur die Spitze des Eisbergs sind. Die heimlichen Stars sind die kreativen Frühstücksvariationen. Ob vegetarisch oder vegan, jedes Gericht kommt liebevoll angerichtet auf den Teller. Auch das Angebot an Desserts lässt keine Wünsche offen: Die Macarons sind kleine, zarte Wunderwerke, die mit jedem Bissen in die feine französische Patisserie entführen. Und zum leckeren Cold Brew Kaffee kann man nur sagen: Prost, Koffein!

Lage & Ambiente

Das Lokal liegt mitten in der belebten Flanierzone am Garnmarkt in Götzis - gleich neben dem Hubers, das es ebenfalls in unsere Top 10 geschafft hat. Seine angenehme Atmosphäre ist ein Ruhepol inmitten der Hektik des Alltags und lädt zum Verweilen und Durchatmen ein. Das Canapé Coffee ist klein, aber fein, wie ein gemütliches Wohnzimmer. Allerdings sollte man Wartezeiten einplanen oder sogar reservieren - wie in jedem guten Wohnzimmer ist der Platz begrenzt.

Fazit

Was uns gereizt hat: Das Canapé Coffee lockt mit gemütlichem Wohnzimmer-Charme und dem unwiderstehlichen Duft von frisch gebrühtem Kaffee. Das Kleinod in Götzis hat eine beeindruckende Speisekarte, die von Bagels und Burgern bis hin zu kreativen Frühstücksvariationen reicht. Die hausgemachten Macarons sind dabei das i-Tüpfelchen.

Wovon wir überrascht waren: Trotz seiner Lage am Garnmarkt ist das Canapé Coffee eine Oase der Ruhe inmitten des täglichen Trubels. Die Atmosphäre ist gemütlich und intim, der Platz begrenzt, was die Einzigartigkeit des Ortes nur noch verstärkt.

Wofür wir wiederkommen: Der ausgezeichnete Service, die angenehme Atmosphäre und die vernünftigen Preise sind nur einige der Gründe, warum wir das Canapé Coffee immer wieder besuchen würden. Und natürlich die kulinarischen Highlights: die leckeren Frühstücksvariationen und die himmlischen Macarons.

Unsere Empfehlung: Das Canapé Coffee bietet das ultimative Bruncherlebnis. Probieren sie trotz der vielfältigen Speisekarte aber auch unbedingt die Frühstücksvariationen: Jede ist eine kleine Symphonie für die Geschmacksnerven. Und vergessen Sie nicht, einen der himmlischen Macarons als süßen Abschluss zu wählen. Der hervorragende Service, die angenehme Atmosphäre und die günstigen Preise machen Canapé Coffee zu einem Muss für jeden Brunch-Liebhaber. Also: Laden Sie Ihre Freunde ein, reservieren Sie einen Tisch und überzeugen Sie sich selbst!

Canapé Coffee

Der perfekte Ort für einen gemütlichen Brunch

Preis: €€

Fenkart Schokoladen, Schlosskaffee

Süßes Vergnügen zum Frühstück

Sie suchen ein außergewöhnliches Schokoladen- und Kaffeeerlebnis zum Brunch? Willkommen bei Fenkart Schokoladen und Schlosskaffee in Hohenems. Dieser Ort hat sich als eines der besten Kaffeehäuser im Falstaff einen Namen gemacht und ist ein besonders charmanter Ort für Ihren Sonntagsbrunch. Nicht zu vergessen die Schokoladenmanufaktur, die ab Ende 2023 die Geheimnisse der Schokoladenherstellung lüften wird: Maître Chocolatier Gunther Fenkart nimmt Sie mit auf eine süße Entdeckungsreise!

Das Angebot

Kulinarisch spielen Fenkart Schokoladen und das Schlosskaffee in einer eigenen Liga. Die Schokolade - von der Bohne bis zur fertigen Tafel - wird sorgfältig in kleinen Mengen hergestellt, ein klarer Gegenentwurf zur industriellen Massenware. Vom erlesenen Kakao, der nur aus den besten fünf Prozent der Welternte stammt, über die individuell abgestimmte Röstung bis hin zur handwerklichen Verarbeitung erstklassiger Rohstoffe, wie etwa frischer Früchte und heimischer Milchprodukte - hier wird jeder Schritt gewissenhaft ausgeführt. Ohne Fertigprodukte und Zusatzstoffe, dafür aber mit der richtigen Dosis Zucker, wird die Schokolade hier zum Genuss.

Lage & Ambiente

Doch nicht nur die vorzügliche Schokolade, sondern auch das Ambiente trägt zum Genuss bei. Fenkart Schokoladen und Schlosskaffee strahlt eine gemütliche Atmosphäre aus und lädt zum Verweilen ein. Im Sommer lockt draußen der schöne Garten, während drinnen ein stilvolles Ambiente zum Wohlfühlen einlädt. Freundliches Personal, glutenfreie Gerichte und ein barrierefreier Zugang runden das positive Bild ab. Eine Reservierung ist übrigens ratsam - bei so viel Schokoladen- und Kaffeegenuss ist der Andrang verständlicherweise groß.

Fazit

Was uns gereizt hat: Fenkart Schokoladen und Schlosskaffee beherrschen die Kunst der Schokoladenherstellung in Perfektion. Vom erlesenen Kakao bis zur handwerklichen Verarbeitung erstklassiger Zutaten entstehen hier Schokoladengenüsse, die man nirgendwo sonst findet. Die gemütliche Atmosphäre und das freundliche Personal machen den Besuch zu einem besonderen Erlebnis.

Wovon wir überrascht waren: Die Kombination aus hochwertigem Kaffeehaus und eigener Schokoladenmanufaktur ist einzigartig. Hier wird nicht nur der Gaumen verwöhnt, denn auch das stilvolle Ambiente trägt zum Genusserlebnis bei. Das Fenkart Schokoladen Schlosskaffee strahlt eine Wärme und Herzlichkeit aus, die man sonst nicht so leicht findet.

Wofür wir wiederkommen: Die sensationellen Torten, Pralinen und das ausgezeichnete Mittagessen sind definitiv Gründe, aus denen wir wiederkommen würden. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, die Geheimnisse der Schokoladenherstellung zu entdecken, die das Fenkart Schokoladen Schlosskaffee ab Ende 2023 lüften wird. Eine süße Entdeckungsreise, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Unsere Empfehlung: Warum empfehlen wir das Fenkart Schokoladen und Schlosskaffee? Ganz einfach: Es ist ein wahrer Schokoladentraum und ein Kaffee-Brunch-Erlebnis der besonderen Art. Dazu kommen die sensationellen hausgemachten Torten und Pralinen. Aber auch der Mittagstisch - lecker und preiswert - sowie die Mittagsmenüs sind ein echtes Highlight. Und wenn Sie schon mal da sind, probieren Sie unbedingt den Eiskaffee oder das glutenfreie Gebäck. Sie werden es bestimmt nicht bereuen!

Fenkart Schokoladen, Schlosskaffee

Eines der besten Kaffeehäuser Österreichs - mit gläserner Schokoladenmanufaktur und Gastgarten

Preis: €€

Hubers am Garnmarkt

Luxusfrühstück im Hubers am Garnmarkt in Götzis

Ein Hauch von Frühstücksluxus in Vorarlberg - klingt das nicht traumhaft? Genau das erleben Sie bei Huber's am Garnmarkt in Götzis. Ein Ort, an dem der Duft von frischem Kaffee und das Lächeln der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sie jeden Tag aufs Neue in einem wunderbaren Ambiente begrüßen. Die gepflegte Brunch-Oase hält für jeden Geschmack eine angenehme Überraschung bereit, sei es der schnelle Espresso für zwischendurch oder ein ausgedehntes Frühstück für Genießer.

Das Angebot

Ob süß oder herzhaft, hier gibt es Frühstücksvarianten für jeden Gaumen. Probieren Sie das Klassische Frühstück oder das Pikante Frühstück. Frische und regionale Zutaten bilden die Basis für eine leichte und international inspirierte Küche. Abgerundet wird das Angebot durch eine exquisite Auswahl an Spitzenweinen und verschiedenen Cocktails. Und wer kann schon einem knusprigen Croissant für nur 2,90 € widerstehen?

Lage & Ambiente

Die praktisch gelegene Location täuscht von außen mit ihrer Schlichtheit, überrascht aber im Inneren mit einer Eleganz, die es mit jedem Nobelrestaurant in der Stadt aufnehmen kann. Durch die hellen und offenen Räumlichkeiten fühlt man sich in eine urbane Metropole versetzt. Parkplätze direkt vor der Tür erleichtern den Weg zum Brunch-Erlebnis. Das Restaurant ist entsprechend gut besucht.

Fazit

Was uns gereizt hat: Hubers am Garnmarkt lockt mit dem Versprechen von Frühstücksluxus. Mit seiner Auswahl an süßen und herzhaften Frühstücksvarianten und dem Versprechen von Frische und Regionalität zieht es Genießer wie uns natürlich an.

Wovon wir überrascht waren: Die Schlichtheit des Lokals von außen täuscht: Im Inneren findet man eine elegantes Interieur vor, das an eine urbane Metropole erinnert.

Wofür wir wiederkommen: Die freundliche Bedienung, das stilvolle Ambiente und die leckeren, großzügigen Portionen sind Grund genug, immer wieder zu Hubers am Garnmarkt zu kommen. Vor allem aber das Birchermüsli und Hubers Frühstück - beides muss man einfach probiert haben!

Unsere Empfehlung: Wir könnten jetzt die ganze Speisekarte durchgehen, aber wir wollen Ihnen lieber unsere persönlichen Favoriten verraten: Das Birchermüsli war ein Hochgenuss und Hubers Frühstück haben wir doch schon erwähnt, oder? Der freundliche Service, das stilvolle Ambiente und die leckeren, großzügigen Portionen machen Hubers am Garnmarkt zu einer unserer Top-Empfehlungen. Entdecken Sie diese Frühstücksoase für sich!

Hubers am Garnmarkt

Für ausgedehnte Frühstücke in urbanem Flair

Preis: €€

Marenda

Brunch-Lokal begeistert mit regionalen Köstlichkeiten und herzlicher Atmosphäre

Wer das Marenda in Dornbirn betritt, wird von klappernden Kaffeetassen und lachenden Gästen empfangen. Mit seinem charmanten Flair und der gemütlichen Atmosphäre, in der man mit Freunden zusammensitzt, ist das Marenda der Inbegriff eines gemütlichen Brunchlokals. Hier lässt sich der Morgen bei einem exzellent zubereiteten Frühstück und dem Duft von frisch gebrühtem Kaffee gebührend begrüßen.

Das Angebot

Hier ist das Frühstück nicht nur die wichtigste Mahlzeit des Tages, sondern auch eine Wertschätzung regionaler Zutaten und kulinarischer Sorgfalt. Ob "Morgenstund hat Gold im Mund" mit einem prickelnden Frizzante Rosé und einem Mini-Laugen-Croissant mit Lachs oder einem der vielen köstlichen Frühstücksteller - die Auswahl ist groß. Und wer sagt, dass man zum Brunch keinen Marendateller mit Brot, Olivenstängeln und Marendinis genießen kann? Nicht zu vergessen: der frische Orangensaft und die hausgemachten Marmeladen, die jedes Frühstück zu einem Festmahl machen.

Lage & Ambiente

Eingebettet in die malerischen Gassen Dornbirns strahlt das Marenda eine Wärme und Gemütlichkeit aus, wie man sie heute nur noch selten findet. Der liebevoll gestaltete Außenbereich mit seiner schönen Terrasse ist der ideale Ort, um die Sonne zu genießen und das bunte Treiben auf der Straße zu beobachten. Hier, zwischen Blumen und frischer Luft, schmecken Kaffee und Croissants gleich noch ein bisschen besser.

Fazit

Was uns gereizt hat: Die Herzlichkeit im Marenda in Dornbirn und der Duft von frisch gebrühtem Kaffee haben uns sofort angesprochen. Die Wertschätzung der regionalen Zutaten und die Sorgfalt bei der Zubereitung der Frühstücksangebote waren weitere Anreize.

Wovon wir überrascht waren: Der idyllische Außenbereich und die schöne Terrasse haben uns begeistert. Außerdem waren die Marendateller mit Brot, Olivenstängeln und Marendinis eine perfekte, köstliche Ergänzung zum Brunch.

Wofür wir wiederkommen: Das Gesamtpaket des Marenda ist unwiderstehlich. Ob man sich vor einem Marktbesuch stärken oder einen ruhigen Moment mit einer Tasse Kaffee und einem Buch genießen will: Das Marenda ist immer eine gute Wahl.

Unsere Empfehlung: Warum empfehlen wir das Marenda in Dornbirn? Nicht nur das ausgezeichnete Frühstück oder das gemütliche Ambiente überzeugen, sonder das Gesamtpaket. Hier kann man sich vor einem Marktbesuch stärken oder einfach einen Moment der Ruhe mit einer Tasse Kaffee und einem Buch genießen. Reservieren Sie also rechtzeitig einen Platz, um diesen außergewöhnlichen Brunch nicht zu verpassen.

Marenda

Frühstückserlebnis der Extraklasse begeistert mit Auswahl und Qualität

Preis: €€

Pier69 Hafenrestaurant

Einzigartiges Hafen-Ambiente und kulinarische Köstlichkeiten in Bregenz

Wenig überraschend hat es das Hafenrestaurant Pier69 in Bregenz in unsere Top 10 geschafft: Das Pier69 ist nicht nur ein Treffpunkt für Feinschmecker, sondern auch für Heiratswillige. Romantik liegt in der Luft, denn Sie können sich sogar auf einem der drei Hochzeitsschiffe trauen lassen! Unglaublich, oder? Aber glauben Sie uns, das ist noch lange nicht alles. Der Charme dieses Restaurants, seine Einzigartigkeit und die Seebrise, die es umgibt, sind nur einige der Gründe, die es zu einem Brunch-Restaurant der besonderen Art machen, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Das Angebot

Die Küche ist regional und international zugleich - zubereitet mit einem innovativen Touch. Dazu die passende Weinbegleitung - von Profis ausgesucht. Sie sind eher der Kaffee- und Kuchen-Typ? Kein Problem! Auch das gibt es natürlich im Pier69. Ob Sie also eine Hochzeit feiern oder einfach nur ein gutes Frühstück genießen möchten, im Pier69 sind Sie an der richtigen Adresse.

Lage & Ambiente

Wo wir gerade beim Essen sind, kommen wir zum Ambiente. Das Pier69 liegt direkt am Bregenzer Molo, sodass man den Bodensee nicht nur sieht, sondern auch eine leichte Brise spürt. Dazu kommt ein gemütliches Ambiente, ein wunderschönes Restaurant in bester Lage und freundliches Personal. Egal, ob Sie die Speisen drinnen genießen oder draußen auf der Terrasse die Sonne auf Ihrer Haut spüren - die Atmosphäre ist einfach unvergleichlich.

Fazit

Was uns gereizt hat: Das Hafenrestaurant Pier69 bietet die perfekte Mischung aus regionaler und internationaler Küche mit innovativem Touch, gepaart mit einem traumhaften Blick auf den Bodensee.

Wovon wir überrascht waren: Wir waren begeistert von der Vielfalt des kulinarischen Angebots, egal ob man sich für ein Avocado-Ei-Sandwich, einen Lachs-Bagel oder einen Burger entscheidet. Die unvergleichliche Lage direkt am Bregenzer Molo, kombiniert mit einer sanften Brise, hat uns überzeugt.

Wofür wir wiederkommen: Das einladende Ambiente und der exzellente Service machen das Pier69 zu einem Ort, an den wir immer wieder gerne zurückkehren. Ob man nun drinnen in der gemütlichen Wärme des Restaurants sitzt oder draußen auf der Terrasse die Sonne genießt: Das Restaurant verspricht jedes Mal ein einzigartiges Erlebnis.

Unsere Empfehlung: Zum Schluss möchten wir Ihnen noch unsere persönliche Empfehlung mit auf den Weg geben. Probieren Sie unbedingt das Avocado-Ei-Sandwich und den Lachs-Bagel! Aber nicht nur das Essen, auch der Service ist hervorragend. Im Pier69 werden Sie sich rundum wohlfühlen. Wir versprechen Ihnen, dass auch dieses Restaurant einen Platz in Ihren Top 10 verdient. Aber überzeugen Sie sich doch selbst!

Pier69 Hafenrestaurant

Überdachte Außenlounge mit Blick auf Wasser, Himmel und Hafen

Preis: €€

Restaurant Frischluft

begeistert mit Campingflair und saisonaler Küche

Möchten Sie sich einmal wie auf einem sommerlichen Campingausflug fühlen und Ihren Gaumen bei einem Brunch verwöhnen lassen? Dann sind Sie im Restaurant Frischluft in Dornbirn genau richtig. Direkt neben dem Campingplatz gelegen, lädt es nicht nur Campinggäste ein, die regionale und saisonale Küche wertzuschätzen. Sie sitzen entweder im lichtdurchfluteten Innenraum oder genießen die frische Luft an den überdachten Tischen im Freien. Klingt das nicht nach der idealen Kulisse für kulinarische Erlebnisse?

Das Angebot

Ein Abstecher ins Frischluft ist auf jeden Fall ein kulinarisches Erlebnis erster Klasse. Die Speisekarte wechselt mit den Jahreszeiten, bietet aber immer eine leckere Mischung - nicht nur zum Frühstück. Haben wir schon die vegetarischen Gerichte erwähnt? Sie bieten eine angenehme Abwechslung zu den fleischlastigen Angeboten, die man sonst oft findet. Für den perfekten Start in den Tag gibt es sogar eine eigene Frühstückskarte. Die Vielfalt der Speisen hat uns wirklich beeindruckt.

Lage & Ambiente

Die Lage des Restaurants könnte nicht besser sein. Was gibt es Schöneres, als mitten in der Natur zu speisen, während die Kinder auf dem angrenzenden Spielplatz toben können? Und für Eltern haben wir eine weitere gute Nachricht: In der Nähe des Spielplatzes gibt es schattige Lounge-Plätze, sodass Sie Ihre Kleinen jederzeit im Auge behalten können, während Sie Ihr Essen genießen. Das Restaurant Frischluft ist ein gemütlicher Ort, an dem man die Einfachheit des Lebens genießen kann, während man ein leckeres, reichhaltiges Frühstück zu sich nimmt.

Fazit

Was uns gereizt hat: Das Restaurant Frischluft in Dornbirn, direkt neben einem Campingplatz gelegen, lockt mit seinem regionalen und saisonalen Angebot. Die Kombination aus gemütlicher Atmosphäre und abwechslungsreichem Frühstücksangebot hat uns überzeugt.

Wovon wir überrascht waren: Überrascht hat uns die Flexibilität der Speisekarte, die mit den Jahreszeiten wechselt und grundsätzlich eine willkommene Abwechslung zu den üblichen fleischlastigen Angeboten bietet. Positiv überrascht hat uns außerdem die unmittelbare Nähe zum Kinderspielplatz und die Möglichkeit, das Treiben auf diesem von schattigen Sitzplätzen aus zu beobachten.

Wofür wir wiederkommen: Die Kombination aus hochwertigen Zutaten, liebevoll zubereiteten Speisen und der entspannten, naturnahen Atmosphäre wird uns auf jeden Fall zu einem erneuten Besuch bewegen. Darüber hinaus ist das Restaurant Frischluft ein idealer Ort für Familien und bietet eine gelungene Abwechslung für einen Sonntagsbrunch.

Unsere Empfehlung: Wir können das Restaurant Frischluft nur empfehlen. Vor allem der Brunch ist etwas ganz Besonderes. Und wenn man schon mal da ist, sollte man sich auf keinen Fall den Burger entgehen lassen. Die Liebe zum Detail, mit der alles zubereitet wird, ist einfach faszinierend. Das Restaurant ist auch ideal für Familien, denn der Spielplatz gleich nebenan sorgt dafür, dass auch die Kleinen ihren Spaß haben. Worauf warten Sie noch? Machen Sie sich auf den Weg ins Restaurant Frischluft und lassen Sie sich von diesem einzigartigen kulinarischen Erlebnis begeistern.

Restaurant Frischluft

Abwechslungsreiche Küche in einzigartigem Ambiente - auch für Vegetarier

Preis: €€

Wirtshaus am See

Gepflegt brunchen am Bodensee

Mit einer Prise Charme und einem Hauch Bodenseeluft wirkt das Wirtshaus am See in Bregenz auf den ersten Blick wie die perfekte Filmkulisse. Es bietet eine duftende Vielfalt an Speisen und köstlichen Weinen, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Die ländlich-rustikale Atmosphäre und die eindrucksvolle Lage am See lassen selbst bei einheimischen Brunchgästen Urlaubsstimmung aufkommen. Auf den Sitzplätzen im Freien fühlt man sich wie auf einem Schiff - fast so, als wäre man bereit, in See zu stechen, nur dass man hier fest an Land bleibt und sich stattdessen auf eine kulinarische Reise begibt. Große Gesellschaften oder Reisegruppen? Kein Problem, hier wird jeder satt und glücklich!

Das Angebot

Das Herz des Wirtshauses am See ist seine Küche. Klassische Gerichte mischen sich mit regionalen Spezialitäten zu einem Buffet, das vom leckeren Kaiserschmarrn bis zum perfekt gebackenen Hendl reicht. Die Käsespätzle sind hier ein Muss und würden sogar Oma stolz machen. Die Auswahl mag auf den ersten Blick nicht riesig erscheinen, aber für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und wer kann schon einem gebratenen Fisch oder Hähnchen widerstehen, wenn es so verführerisch duftet? Das Angebot wechselt je nach Saison, sodass man schon beim Verlassen des Restaurants neugierig auf den nächsten Besuch ist.

Lage & Ambiente

Ein weiterer Pluspunkt des einladenden Restaurants ist zweifellos seine Lage. Direkt am Ufer des Bodensees gelegen, bietet das Wirtshaus am See einen spektakulären Blick auf das Wasser und den malerischen Bregenzer Hafen. An schönen Tagen kann man sogar bis nach Lindau sehen, was bei Sonnenuntergang zu einem wahrhaft magischen Anblick wird. Das Restaurant selbst strahlt eine gemütliche Atmosphäre aus und vom Fenster aus kann man sogar die Bregenzer Seebühne sehen. Mit einem Spaziergang entlang der Seepromenade kann man den Abend dann gemütlich ausklingen und die Eindrücke des Tages sacken lassen.

Fazit

Was uns gereizt hat: Das Wirtshaus am See präsentiert sich als perfekte Verschmelzung von traditionellem Charme und moderner Gastronomie. Die direkte Lage am Bodensee und das vielfältige kulinarische Angebot machen es zu einem attraktiven Ausflugsziel für jeden Geschmack. Besonders hervorzuheben ist die Kombination aus klassischen Gerichten und regionalen Spezialitäten, die einen authentischen Einblick in die Vorarlberger Küche bietet.

Wovon wir überrascht waren: Die besondere Lage dieses Gasthauses ermöglicht einen atemberaubenden Blick auf den Bodensee und den Bregenzer Hafen. Auch von innen bietet sich durch die großzügigen Fensterfronten ein spektakulärer Ausblick.

Wofür wir wiederkommen: Das saisonal wechselnde Angebot bietet immer wieder neue kulinarische Überraschungen und macht jeden Besuch zu einem einzigartigen Erlebnis. Die Herzlichkeit des Personals und die gemütliche Atmosphäre des Wirtshauses laden zum Verweilen ein. Ein besonderes Highlight ist sicherlich die Festspielzeit, wenn das Buffet noch üppiger und die Menüs noch exklusiver werden.

Unsere Empfehlung: Das Wirtshaus am See überzeugt durch seine einladende Atmosphäre, die Liebe zum Detail und das authentische kulinarische Angebot. Besonders zu empfehlen sind der leckere Kaiserschmarrn und die deftigen Käsespätzle - zwei Gerichte, die die regionale Küche hervorragend repräsentieren. Aber auch der Blick auf den Bodensee und der herzliche Service machen dieses Restaurant zu einem unserer Top 10 Brunch-Restaurants in Vorarlberg. Ein Besuch ist eine liebevoll komponierte Symphonie der Sinne.

Wirtshaus am See

Charmantes Restaurant am Seeufer mit reichhaltigem Frühstücksangebot

Preis: €€