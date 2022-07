Diagnose Multiple Sklerose: "Musik ist meine Rettung!"

Endlich eine Erklärung

„Er meinte, das sei etwas Psychisches. Selbst als ich noch ein zweites Mal zu ihm in die Ordination kam, tat er meine Beschwerden so ab.“ Sie wechselt den Arzt und der nimmt sie endlich ernst. „Er rief gleich in der Neurologie in Rankweil an“, erzählt Sandy gegenüber WANN & WO.

Musik als Therapie

Bei Dreharbeiten zu einem Musikvideo knüpfte sie Kontakt zum Produzenten Robert Giggenbacher. „Als ich ein paar Sachen von ihr hörte, dachte ich mir gleich: Sandy hat das Zeug, eine große Nummer zu werden.“ Bei einem befreundeten Musikproduzenten in Köln nimmt sie ihre erste Single auf, Robert dreht das Video. Darin freundet sich die Wolfurterin mit „Ruby the Raptor“ an und nimmt den Dino kurzerhand mit zum Feiern. Und nicht nur das: In den nächsten Wochen steht die Produktion von vier weiteren Songs an, demnächst soll es mit denen dann auch auf die Bühne gehen.