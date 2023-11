Dezimiertes SW Bregenz holt im Aufsteigerduell gegen Leoben ein Punkt

Die Bodenseestädter mussten nach dem Ausschluss von Barada mehr als eine Hälfte in Unterzahl spielen

Der Ticker vom Spiel Bregenz vs Leoben

Das Wichtigste gleich vorweg: SW Bregenz bleibt in der Fußball 2. Liga auch nach dem 13. Spieltag an der zweiten Stelle. Im Aufsteigerduell gegen DSV Leoben gab es ein torloses Remis. Dabei mussten die Schwarz-Weißen mehr als eine Hälfte wegen dem Ausschluss von Dario Barada mit einem Feldspieler weniger auskommen. Der Kroate wurde in dieser Saison schon zum zweiten Mal mit der gelb-Roten Karte ausgeschlossen. Bregenz stellt mit nur zehn Gegentoren die zweitstärkste Defensivabteilung der 2. Liga. Nach der Nullnummer (0:0) gegen Ried hat Bregenz auch im zweiten Spiel im Reichshofstadion kein Gegentor einstecken müssen. Auf dem schwer bespielbaren Boden im Lustenauer Reichshofstadion gab es viele erbitterte Zweikämpfe. Die Abwehrreihen von Bregenz und Leoben dominierten über weite Strecken das Geschehen. Die Schlussmänner Franco Flückiger bzw. Florian Wiegele hielten ihren Kasten rein.