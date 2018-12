Dezimierter EHC Lustenau siegt in der Overtime

Ersatzgeschwächtes EHC Lustenau siegt in Salzburg mit 4:3 in der Verlängerung und macht zwei wichtige Punkte.

Auf Grund “verkehrstechnischer Probleme” begann das Spiel zwischen den Salzburg Juniors und dem EHC Alge Elastic Lustenau mit 45 Minuten Verspätung. Zudem musste Choach Christan Weber mit Martin Grabher-Meier, Eetu-Ville Arkiomaa und Adis Alagic auf drei Stürmer verzichten. Aus Mangel an Stürmern wurde Thomas Auer in den Sturm beordert. Zudem fehlte Backup Timo Waldherr.

Die Salzburger gehen recht forsch ans Werk und stürmen gegen Lustenau mit vier Linien. Zu Spielbeginn kommen beide Teams zu einigen Möglichkeiten. Trotz numerischer Überlegenheit für Lustenau gehen die Salzburger in der 10. Minute mit 1:0 in Führung. In der 12. Minute bekommt Salzburg wegen Check gegen den Kopf eine 2+2 Strafe und die Lustenauer drängen auf den Ausgleich. Trotz einiger Möglichkeiten bleibt es weiterhin beim knappen Vorsprung für die Salzburger. In der 16. Minute eine Großchance für Lustenau durch Chris D’Alvise, doch ein Salzburger Verteidiger kratzt die Scheibe knapp vor der Torlinie weg. Nur wenige Sekunden später macht es Philip Putnik besser. Nach Zuspiel von Marc-Oliver Vallerand und Chris D’Alvise versenkt er den Puck vor den Augen seines Vaters Walter Putnik im Salzburger Gehäuse (17. Minute). Mit diesem Spielstand geht es in die erste Drittelpause.