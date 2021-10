Der Sozialsprengel Leiblachtal organisiert halbjährlich einen Deutschkurs für Frauen mit Flucht- und/oder Migrationshintergrund.

Der Deutschkurs und die für diesen Anlass organisierte Kinderbetreuung finden ab sofort wieder in den Räumlichkeiten der Alten Schule und des „Schulhüsle“ in Lochau statt.

Das Erlernen der deutschen Sprache ist für die Frauen ein großes Ziel. Denn nur eine gute Sprachkenntnis eröffnet ihnen die Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde teilzuhaben und befähigt sie, Arztbesuche, Einkäufe, Behördenwege und anderes selbstständig zu erledigen. Auch für einen Einstieg ins Berufsleben ist es notwendig, die deutsche Sprache zu beherrschen.

Um auch Müttern mit Kleinkindern die Teilnahme am Deutschkurs zu ermöglichen, wird zudem eine Betreuung angeboten. Während die Frauen im Deutschunterricht sind, werden ihre Kleinkinder von zwei Kinderbetreuerinnen liebevoll umsorgt. Kinderbetreuerin Sonja Geiger ist schon seit Jahren in der Kinderbetreuung engagiert. „Sie ist unser Fels in der Brandung, wofür wir sehr dankbar sind. Und dass unsere ehemalige syrische Kursteilnehmerin, Frau Haj Ali Manar, sich nunmehr ebenfalls in der Kinderbetreuung einbringt, freut mich ganz besonders. Denn dies bedeutet für die Kinder eine tolle mehrsprachige Bereicherung“, sind sich die Organisatorinnen einig.