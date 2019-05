Deutscher Torjäger wechselt zur Lustenauer Austria

Die Austria Lustenau kann ihre erste Neuverpflichtung für die Saison 2019/20 bekanntgeben.

Der Kader des SC Austria Lustenau hat ersten Zuwachs bekommen. Mit Flügelspieler Matthias Morys verstärkt ein 32-jähriger Routinier die Mannschaft von Trainer Gernot Plassnegger. Morys kommt vom deutschen Drittligisten VfR Aalen an den Rhein und unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. Der Deutsche ist Topscorer der Aalener mit neun Treffern. Zusätzlich lieferte er in dieser Saison bereits vier Torvorlagen.

Matthias Morys begann seine fußballerische Karriere im Jugendbereich bei TSG Backnang, dem TSV Schmiden und der SpVgg Rommelshausen. Über Normannia Gmünd und die Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgarts schaffte er den Weg in den Profifußball. Nach Spielzeiten bei den Kickers Offenbach und Chernomorets Burgas (Bulgarien) landete der Deutsche erstmals beim bisherigen Arbeitgeber VfR Aalen. Anfang 2013 wechselte Morys dann zu Sonnenhof-Großaspach, wo er mit 16 Treffern und neun Vorlagen zu den besten Scorern der Liga zählte. Dadurch wurde auch RB Leipzig auf den damals 26-jährigen aufmerksam, die ihn dann für zwei Jahre verpflichteten. Mit Leipzig erlebte der Flügelspieler die Aufstiege in die dritte Liga sowie die zweite deutsche Bundesliga. Insgesamt absolvierte er 49 Partien für RB Leipzig. Nach 13 Spielen in der zweiten Bundesliga wurde Morys im Winter 2015 an Sonnenhof-Großaspach verliehen. Ein halbes Jahr später, nach Ende des Leihgeschäfts, unterschrieb der Deutsche dann beim VfR Aalen. Seine Gesamtbilanz in Aalen: 147 Spiele, 44 Tore und 21 Torvorlagen.