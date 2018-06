Deutscher Kevin Kunz hütet neu das Tor von Austria Lustenau

Mit dem 26-jährigen Deutschen Kevin Kunz von Chemnitz hat Austria Lustenau einen neuen Goalie verpflichtet.

Sportdirektor Christian Werner kennt den 26-jährigen noch aus seiner Zeit beim SGV Freiberg. 2012, nach drei Jahren beim SGV, wechselte der 1,90m große Torwart zur SG Sonnenhof Großaspach. Mit der SG Großaspach feierte der damals noch junge Torwart u.a.2014 den Aufstieg in die 3. Liga. Außerdem durfte er sich im Sommer 2013 in einem Testspiel gegen den FC Bayern München über einen gehaltenen Elfmeter von Thomas Müller freuen.

Zur Saison 2015/16 erfolgte dann der Wechsel zum Chemnitzer FC. Für die Chemnitzer absolvierte Kunz insgesamt über 100 Spiele in der 3. Liga.