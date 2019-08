Deutsche Wanderin stürzt beim Pilze suchen ab

Die 70-Jährige verließ von der Gibaualpe talwärts den markierten Wanderweg, um Pilze zu sammeln. Dabei wurde ihr ein Stolperer zum Verhängnis.

Eine 70-jährige Deutsche wanderte am Samstag gegen 13:00 Uhr gemeinsam mit ihrem Ehemann und Freunden im Gemeindegebiet von Gaschurn von der Gibaualpe talwärts ins Valschavieltal. Sie verließ den markierten Wanderweg, um Pilze zu sammeln.

Stolperer wurde ihr zum Verhängnis

Dabei stolperte die Wanderin und stürzte in der Folge in bewaldetem Steilgelände ab. Durch den Absturz verletzte sie sich unbestimmten Grades an Kopf und Schulter.