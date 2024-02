Deutsche Sanitäterin Diana Wagner im Ukraine-Krieg gefallen

In einer bewegenden Zeremonie haben ukrainische Soldaten Abschied von Diana Wagner genommen, einer deutschen Sanitäterin, die im Ukraine-Krieg ihr Leben ließ.

Ukrainische Soldaten tragen den Sarg mit dem Körper der deutschen Staatsbürgerin Diana Wagner, einer Freiwilligen des Karpaten-Sitsch-Bataillons, während ihrer Trauerfeier in der St. Michaelskathedrale in Kyjiw, angesichts der russischen Invasion in der Ukraine, am 14. Februar 2024. ©Anatolii STEPANOV / AFP

Ein Engel für die Front

Bewegender Abschied

Diana Wagner fiel am 30. Januar nahe Swatowe, während sie verwundete kolumbianische Soldaten der ukrainischen Armee evakuierte. Ihre Beerdigung fand am Valentinstag statt, wo sie in der St. Michaeliskirche in Kiew von ihrer Einheit und ihrer Familie verabschiedet wurde. Die Trauer und der Respekt ihrer Kameraden spiegelten sich in der Zeremonie wider, in der ihr Sarg von Blumen bedeckt und ihr Bild in Ehren gehalten wurde.