Deutsche Luftwaffe startet Corona-Hilfsflüge

Die Luftwaffe der Bundeswehr beteiligte sich erstmals an der Verlegung von Intensivpatienten in der Corona-Pandemie.

Ein Airbus A310 MedEvac startete nach Bundeswehr-Angaben am Freitag kurz nach 13.00 Uhr Richtung Memmingen in Bayern. Von dort brachte er Schwerkranke zum Flughafen Münster-Osnabrück in Nordrhein-Westfalen. Die Ankunft der Maschine war für den frühen Abend geplant.