Deutsche Grenzpolizei stellt 75 Kilogramm Kokain sicher

Innerhalb von vier Tagen konnte die Deutsche Grenzpolizei 75 Kilogramm Kokain, sowie 20 Kilogramm Heroin sicherstellen.

Bereits am vergangenen Freitag kam es im Rahmen einer Fahndungskontrolle auf der A7 zu einem Fund von 20 Kilogramm Heroin und 18 Kilogramm Kokain. Die Suchtmittel wurden in einem Fahrzeug mit belgischem Kennzeichen entdeckt, der Lenker war auf dem Weg in sein Heimatland.