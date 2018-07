Deutsche Bundesliga zu Gast beim Dornbirner SV

Je fünf Trainer von Bayern München, Hertha BSC Berlin und Schalke 04 werden beim Dornbirner SV Fußballcamp fünf Tage lang knapp 50 Kids weiterentwickeln und professionell betreuen.

Nach der mehr als geglückten Premiere im Vorjahr vom 1. internationalen Nachwuchs Fußballcamp auf der Sportanlage Dornbirn/Haselstauden gibt es eine Fortsetzung und das mit einer ganz hohen Aufwertung. Was gibt es schöneres wie die Sommerferien in einem Fußball-Camp mit professionellen Trainern aus deutschen Nachwuchsleistungszentren zu beginnen!

Fünf Trainer von Bayern München, Hertha BSC und Schalke 04 werden sich in diesen Tagen gezielt um eure fußballerische Weiterentwicklung bemühen! Pro Tag finden zwei Trainings statt – jedes Training wird gefilmt! Die Crew von Veranstalter Dornbirner SV mit Organisator Marcel Lipburger mit vielen ehrenamtlichen freiwilligen Helfern freuen sich auf ein besonderes Feeling und Atmosphäre in den nächsten fünf Tagen.