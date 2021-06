Deutlicher Rückgang bei den Corona-Tests im Ländle

Der Impffortschritt in Vorarlberg macht sich zunehmend bei der Nachfrage nach Testmöglichkeiten bemerkbar.

In der vergangenen Woche wurden deutlich weniger Corona-Testungen durchgeführt als noch in den Wochen zuvor. Von Montag bis Sonntag ist das Testangebot rund 285.000 Mal in Anspruch genommen worden. In der Woche davor waren es noch rund 350.000 Tests, dies bedeutet einen Rückgang von rund 22 Prozent.