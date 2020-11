Deutlich mehr Einsätze für die Seepolizei

Auch in diesem Jahr wurde die Seepolizei Hard wieder zu zahlreichen Einsätzen gerufen. Von Mai bis September führte die Seepolizei Hard insgesamt 142 Gesamteinsätze durch. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 35 Einsätzen. Auf dem 50 km² großen österreichischen Vollzugsbereich ereigneten sich in der Saison 2020 insgesamt 16 Unfälle. Ein Unfall mehr als im Vorjahr.