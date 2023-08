Details zum Mietpreisdeckel und die Hip-Hop-WM

Der Wohnbauexperte Dr. Wolfgang Amann und die Mitbegründerin der Dornbirner FRK Dance School Claudia Urbaniec sind am Mittwoch die Gäste in „Vorarlberg LIVE“.

Wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bekannt gab, wird es einen Mietpreisdeckel geben, der den Anstieg der Mieten für die kommenden drei Jahre auf maximal fünf Prozent beschränken soll. Wie die APA berichtet, würden von der Bremse alle gesetzlich regelbaren Mietverhältnisse erfasst, darunter Mietverhältnisse im geförderten Wohnbau sowie bei Kategorie- und Richtwertmieten. Über die Wohnmarkteinschätzungen für Vorarlberg und die Auswirkungen der Maßnahmen fürs Ländle spricht der FH-Dozent und geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für Immobilen, Bauen und Wohnen Dr. Wolfgang Amann am Mittwoch in „Vorarlberg LIVE“.

Bei den Weltmeisterschaften im Street Dance vom 23. bis 27. August in Blackpool tanzten sich die Floor Rock Kids von der Dornbirner FRK Dance School in die Herzen des Publikums und glänzten zudem mit Topplatzierungen. Mit drei Crews und insgesamt 30 Tänzer:innen hatten sich die Vorarlberger zuvor über die Deutschen Meisterschaft in Duisburg für die WM in England qualifiziert. Am Mittwoch ist Tänzerin und Vereins-Vizepräsidentin Claudia Urbaniec zu Gast in „Vorarlberg LIVE“.