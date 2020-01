Detailplanung für Betreutes Wohnen

Das Projekt des Betreuten Wohnen in Altach nimmt weitere konkrette Formen an.

Im Zentrum von Altach soll beim „Paulihaus“ in den kommenden Jahren das Betreute Wohnen entstehen. Dazu beschloss die Altacher Gemeindevertretung den Erwerb vom Paulihaus samt dem knapp 1.200 Quadratmeter großen Grundstück. Neben dem Krankenpflegeverein und einer Arztpraxis sollen im Friedrichsfeld insgesamt 17 Wohnungen für das Betreute Wohnen entstehen. Zehn Wohnungen werden mit einer Nutzfläche von 35 Quadratmetern ausgeführt, sieben weitere sind etwas größer und verfügen über eine Nutzfläche von 45 Quadratmetern.

Im Rahmen der Realisierung des Betreuten Wohnen im Friedrichsfeld soll auch das über 100 Jahre alte „Paulihaus“ erhalten bleiben. Allerdings muss dieses aufgrund der anstehenden Tiefbauarbeiten und Erstellung der Tiefgarage komplett abgetragen werden. In weiterer Folge wird dieses historische und für das Ortsbild so wichtige Bauwerk allerdings detailgetreu rekonstruiert und in seinem ursprünglichen Zustand errichtet.