Dessous-Look: Heidi und Leni Klum zeigen sich in Unterwäsche für neue Intimissimi-Kampagne

Mutter-Tochter-Duo setzt Zusammenarbeit mit Dessous-Label fort trotz Kritik

Heidi Klum und ihre 19-jährige Tochter Leni Klum setzen ihre Zusammenarbeit mit der Dessous-Marke Intimissimi fort, und präsentieren bereits die vierte gemeinsame Kampagne, in der sie in zarter Spitzenunterwäsche zu bewundern sind. Obwohl sie in den sozialen Medien heftige Kritik ernteten, beharren sie darauf, dass ihre Fotoshootings keine Sexualisierung darstellen.