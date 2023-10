Heidi Klum teasert ihr gruseliges Halloween-Kostüm für 2023 an

Die Königin der Halloween-Kostüme gibt auf Instagram einen ersten Einblick

die berühmte 50-jährige Entertainerin und Model, hat die Halloween-Saison eröffnet, indem sie einen mysteriösen Einblick in ihr bevorstehendes Kostüm für 2023 auf ihrem Instagram-Kanal geteilt hat. Die Halloween-Party-Königin hat die Spannung für ihre diesjährige Kostümoffenbarung mit einem gruseligen Teaser-Video angeheizt.

Jedes Jahr ist Heidi Klum bekannt für ihre extravaganten Halloween-Kostüme, die sie auf ihrer legendären Halloween-Party in New York präsentiert. Von Jessica Rabbit über Fiona aus "Shrek" bis hin zu einem beeindruckenden Cyborg hat Klum immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Im letzten Jahr überraschte sie als riesiger Wurm, während ihr Ehemann Tom Kaulitz als Fischer verkleidet war. Klum hat ihren Ruf als Königin der Halloween-Kostüme mehr als verdient und wird von Fans und Medien gleichermaßen gespannt erwartet.

View this post on Instagram

all

all

self

self

Einen Monat vor dem großen Event hat Heidi Klum nun einen ersten Hinweis auf ihr Kostüm für dieses Jahr gegeben. Auf ihrem Instagram-Kanal postete sie ein kurzes Video, in dem der Künstler Josh Hernandez eine gruselige Zeichnung erstellt. Mit orangen-roter Kreide auf schwarzem Hintergrund entsteht nach und nach ein unheimliches Bild von Heidis Gesicht. Das Poster, das wie das Plakat eines Horrorfilms gestaltet ist, trägt am Ende die Aufschrift "Heidi Klum Halloween - Coming soon".