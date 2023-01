Designermode im Zimba-Park in "Zehner-Gutscheine" umwandeln

Am 1. und 2. Februar 2023 ist Buddy & Selly, der führende Direktankäufer für 2nd-Hand Designermode aus Hamburg, im ZIMBAPARK zu Gast.

Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit wird immer größer – auch in der Mode. Der ZIMBAPARK war bei der letzten Ankauf-Veranstaltung Spitzenreiter unter allen teilnehmenden 8 SES Shopping-Center. Nun geht das Event, in Kooperation mit Buddy & Selly, in die zweite Runde und Kund:innen können am 1. und 2. Februar wieder gut erhaltene, aktuelle Designermode im ZIMBAPARK Bludenz/Bürs abgeben und gegen ZEHNER Shopping-Gutscheine eintauschen.