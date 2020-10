Deshalb ist Stefan Battlogg Vorarlbergs KMU-Unternehmer des Jahres

Am Freitagmittag wurden die Preisträger des 12. Vorarlberger KMU-Preises ausgezeichnet. Coronabedingt nicht mit der gewohnt großen Gala, wurden die Preisträger diesmal in Scheinwerferlicht des VN-Studios geholt.

KMU des Jahres Stefan Battlogg

63 Vorzeigebetriebe reichten heuer trotz der Pandemie-Schwierigkeiten ein, präsentieren ihre Unternehmen und Produkte – keine leichte Wahl. Unternehmer des Jahres wurde der St. Antöner Stefan Battlogg. Der Ingenieur hat die Firma Inventus gegründet und aufgebaut. Das Unternehmen ist Entwicklungspartner für Konzerne weltweit, die im Montafon entwickelten Produkte und Innovationen finden sich in den Geschäftsfeldern Automotive, Health Care, Smart Devices, Sondermaschinenbau, Sportartikel und Defence weltweit, sie finden sich in Autos, in Fahrrädern, aber auch in Protesen oder Computerspielkonsolen. Battlogg setzt nicht nur auf Engineering, sondern auch auf den Standort und die motivierten und höchstqualifizierten Mitarbeiter aus der Region, wie er betont.