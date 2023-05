Des Winters Spuren wurden auf der Alpe Spora beseitigt

40 ehrenamtliche Helfer packten beim Frühlingsputz auf der Alpe mit an

Tschagguns “Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch den Frühling holden, belebenden Blick; im Tale grünet Hoffnungs-Glück; Der alte Winter, in seiner Schwäche, zog sich in raue Berge zurück.”, dichtete schon Goethe bei seinem Spaziergang. Und seine Eindrücke sind auch heute noch aktuell.

Kaum ist der Winter zum Greis geworden, heißt es auf der Alpe klar Schiff zu machen, denn bald schon wird die Alpe wieder bewohnt sein und Kühe und Rinder in den Genuss von saftigen Alpenkräuter kommen.

Überall sprießen die Frühlingsblumen wie Sumpfdotterblumen, Soldanellen, Himmelschlüssel und andere Pflanzen aus dem Boden. Der Bösewicht, dem es an den Kragen und an die Wurzeln ging, ist der Weiße Germer. Die krautige, eigentlich sehr schöne Pflanze, ist von Kopf bis zur Wurzel giftig. Sie enthält Alkaloide, die bei Verzehr bei Mensch und Tier zu Vergiftungserscheinungen führen und kann im schlimmsten Falle sogar tödlich enden. Zudem rauben sie dem kargen Alp-Boden wichtige Nährstoffe. Daher ist es wichtig, die Pflanzen, bevor sie zur vollen Blüte kommen und sich tausendfach vermehren, zu eliminieren. Markus Netzer erwähnte, dass es keine „Sisyphos“ Arbeit ist, sondern durch die alljährliche Aktion deutliche Erfolge erzielt wurden.

Neben dem Ausreißen der Pflanzen hieß es auch, die Alpe von losen Steinen zu befreien und kleinere Gewässer in ihrem Lauf zu korrigieren. Alexander Stemer, der selbst Landwirt ist, war mit der Motorsäge unterwegs um kleinere Tännlein und unnützes Holz zu entfernen. Seine Söhne, David und Marco, ebenso auch Lara als Fan der Alpe, halfen beim Auspickeln. Aus Wien reisten Matthias Beitl und Michael Mauritz an, um an der nicht alltäglichen Alp-Aktion teilzunehmen. „Wir kommen jedes Jahr hierher, wir sind schon Stammgäste hier und sind wie Gastarbeiter“, schmunzelten sie.